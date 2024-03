Lavina Vasiljevič in Ema Škerjanec

Pravijo, da so šola srčnih vrednot in odličnosti za zagotavljanje enakovrednih možnosti učencev in učiteljev v naši državi, Evropi in po svetu. Njihovo poslanstvo je omogočiti vsakemu posamezniku optimalni razvoj v močno, samozavestno, izobraženo osebnost, ki se bo zmožna odzvati na izzive sodobnega časa. Vrednote OŠ Trnovo so srčnost, znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost.

Danes je OŠ Trnovo sodobna mestna šola z 90 zaposlenimi, ki jo obiskuje 700 učencev. V pouk uvajajo sodobne metode poučevanja, ki jih nenehno nadgrajujejo tudi z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vključevali so se v evropske projekte Comenius, myEurope in European Schoolnet.

Veliko pozornosti na šoli namenjajo poučevanju tujih jezikov in razvijanju kompetenc učiteljev in učencev. Kot edina osnovna šola v Sloveniji so sodelovali v razvojnih projektih ZRSS Obogateno učenje tujih jezikov in Sporazumevanje v tujih jezikih, bili so prva šola, ki močno podpira inkluzijo otrok s posebnimi potrebami in je všolala otroke z Downovim sindromom. Hkrati so tudi prva šola v Sloveniji z interaktivno tablo v učilnici.

Na OŠ Trnovo podpirajo vse projekte, ki učencem omogočajo kakovosten osebnostni razvoj in pridobivanje različnih znanj ter veščin. Z zmago v oddaji Mali šef Slovenije bi kupili opremo za gospodinjsko učilnico, opremili šolsko avlo ali kupili knjižna gradiva.