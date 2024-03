Mark Božiček in Mark Vidrih Kolar

Mark B. tudi vsak dan kuha in prav tako si želi, da bi imel svojo restavracijo, a bolj kot hobi, sicer pa si želi postati kirurg. Kot pravi, je svoj kuharski talent podedoval po prababici, ki je bila zelo dobra kuharica. Ker je mama Ukrajinka ima rad tudi ruske in ukrajinske jedi. Najraje peče meso.

Mark Vidrih zase pravi, da veliko pričakuje od sebe, pogosto ne verjame vase in je zelo samokritičen. Poleg tega, da rad kuha, tudi čara, sablja, igra v dramskem krožku in na radijskih igrah. Mark Božiček igra šah, plava, kolesari.

Mark in Mark sta prijatelja, ki se nekoč nista najlepše gledala. Mark Božiček se je pred dvema letoma preselil v Ljubljano s Primorske in oba sta se borila za istega prijatelja. Kasneje so se spoprijateljili vsi trije, Mark in Mark pa sta se skupaj prijavila na Malega šefa.

Osnovna šola Prule

OŠ Prule je šola z dolgoletno tradicijo, ki deluje že od daljnega leta 1911. Poleg vzgojnih in izobraževalnih temeljev šola namenja posebno pozornost umetniškemu in izraznemu delu učencev. Kakovostne prireditve popestrijo nastopi odličnih pevskih zborov in vokalne skupine. Šola se ponaša z lastno galerijo, v kateri potekajo pouk likovne umetnosti, različne delavnice, likovna kolonija, obenem pa so v njej postavljene različne razstave – tako učencev kot uveljavljenih umetnikov.

Učenci razvijajo svojo kreativnost tudi na malem odru, ki je v gledališki oder preoblikovana nekdanja učilnica. Posebna pozornost je namenjena učencem z učnimi in vzgojnimi težavami ter učencem priseljencem. V zadnjih letih pa se sistematično več posveča nadarjenim učencem.

Med izvedenimi dejavnostmi izpostavljajo Masterchef prijateljstva, prirejena po TV-oddaji MasterChef. Učenci so v trgovini med danimi sestavinami morali poiskati tri sestavine prijateljstva in zapisati recept prijateljstva. Želijo si, da učenci OŠ Prule vedo, da lahko sledijo svojim sanjam, vendar so za dosego cilja potrebni znanje, vložen trud, ustvarjalnost, sodelovanje, soočanje s problemi in iskanje kreativnih rešitev.

Z denarjem bi kupili krožnike in lončke iz arcopala, morda bi naredili sobo pobega ali kupili rekvizite za fotografsko-snemalni krožek.