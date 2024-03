Matic Knez in Leon Taj Luštek

Matic in Leon Taj kuhata že od malega, doma pa že tudi pripravljata kosila za družino. Leon Taj, ki sicer rad peče torte, njegov vzornik pa je Bine Volčič, je o prijavi na Malega šefa Slovenije sanjal že dalj časa, vendar je, kot pravi, počakal, da je dovolj izpilil svoje znanje in našel pravega sotekmovalca. Tudi Matic se želi v prihodnosti ukvarjati s kuhanjem, a ima še rezerven načrt; če mu v kuhanju ne bo uspelo, bi bil gorski kolesar, saj to tudi trenira.

Matic in Leon Taj, 12-tenika iz Krškega, se v šov podajata polna zagona. Ogromno sta vadila in se tako skušala že pred avdicijo pripraviti na vse mogoče izzive.

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

Davnega leta 1971 je prag šole prvič prestopilo 881 učencev iz Krškega in Vidma, pa tudi okoliških krajev. Vstopili so skozi vrata nove šolske zgradbe, ki je bila ena najsodobnejših v državi in prva v občini, ki je imela bazen. Danes jo obiskuje skoraj 800 učencev. Zelo so ponosni na Jurija Dalmatina in ostale reformatorje, zato je pri njih zelo pomemben literarno-likovni natečaj z naslovom Na obisku pri Juriju Dalmatinu, sodelujejo pa še v projektih: Kulturna šola, Eko šola, FIT4KID, Semena sprememb itd. Tudi pri obravnavi boljšega jutri so izjemno proaktivni, otroke učijo, kako ravnati z odpadno hrano, pitja iz pipe, stremijo k uporabi čim manj plastike, živila naročajo v rinfuznem pakiranju ... Če bodo v oddaji prejeli glavno denarno nagrado, bodo osvežili šolski vrt, posodobili gospodinjsko učilnico ali kupili omarice za učence.