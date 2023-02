Matic Marentič in Patrik Bremec

Patrik in Matic sta dobra prijatelja, združuje pa ju velika ljubezen do kulinarike. Patrik in leto mlajši Matic imata veliko skupnih interesov, ločuje pa ju dejstvo, da eden v kuhinji ne mara nereda, drugi pa ni pristaš pospravljanja. Fanta, ki poleg kuhinje rada obiščeta tudi nogometno igrišče, imata enak cilj. Nekoč želita postati tako dobra kuharja, kot je MasterChefovski sodnik Karim Merdjadi.

Ime in priimek: Patrik Bremec in Matic Marentič Letnica rojstva in razred: 2010, 7.b, in 2011, 6.b OŠ: Belokranjskega odreda Semič icon-expand Matic Maretič in Patrik Bremec FOTO: POP TV S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj? Patrik: Jaz bom kuhal v paru z Maticem, saj naju združuje kuhanje. Sva dobra prijatelja in zato se nikoli ne spreva. Jezi me, ko se Matic spozabi pri kuhanju. Matic: Kuhal bom s Patrikom Bremcem, ki hodi v sedmi razred. Kuhal bom z njim zato, ker sva dobra prijatelja. Sva v dobrem odnosu. Druži naju ljubezen do kuhanja. Zaenkrat se še nisva sprla in upam, da bo tako tudi ostalo. Kaj najraje skuhaš ali spečeš? Patrik: Najraje pripravljam princeskine krofe. Ta sladica je meni všeč, pa še družinski člani so nad njimi navdušeni. Ob posebnih priložnostih mi je všeč pripraviti pečena svinjska rebra. Matic: Najraje skuham govejo juho, spečem pa najraje pečenko. Zato ker je preprosto in ker je vsem dobro. Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi? Patrik: Moja najljubša jed je pica. To jed z vsem ponosom pripravlja moja sestra Manca v krušni peči. Rad imam okus zelenjavne pice. Matic: Moja najljubša jed je pečenka pa krompir od moje mami. S kom najraje kuhaš? Patrik: Najraje kuham s sestro ali pa z mojo mamico, saj moj ati in brat redko kuhata. Matic: Najraje kuham s svojo mami. Za koga najraje kuhaš? Patrik: Najraje kuham za kakšne prav posebne goste, na primer za strice, tete, prijatelje, bratrance, sestrične in za mojo družino. To se zgodi ob božiču, pa novem letu ali pa za praznovanje rojstnih dni. Matic: Najraje kuham za svoje domače. Tvoj kuharski vzornik? Patrik: Moj kuharski vzornik je Karim. On je tak pobalinček kot jaz. V prihodnosti se vidim kot on. Matic: Moj kuharski vzornik je Karim. Kaj največkrat kuhaš? Patrik: Poleti sem pripravljal jabolčni zavitek, pozimi pa krvavice, kislo zelje in ocvirke. Matic: Največkrat pečem munchmellow. Najljubše sestavine? Patrik: Meso, sir, pršut, gobe, ocvirki. Matic: Moja najljubša sestavina je meso. Pripravi se lahko na različne načine in z različnimi začimbami. Najljubša sladica? Patrik: Princes krofi. Matic: Moja najljubša sladica je munchmellow. To sladico sem se tudi najprej naučil narediti. Kaj najraje ješ? Patrik: Najraje jem pico, če mama pusti. Matic: Najraje jem pečenko pa krompir. Česa ne maraš jesti? Patrik: Zelenjavnih polpetov, kuhanega brokolija. Matic: Ne maram ničesar oz. mi je vse dobro, če je le dobro pripravljeno. Česa pri kuhanju ne maraš? Patrik: Nereda v kuhinji. Matic: Ne maram pospravljanja po kuhanju. Zaradi tega, ker je dolgočasno. Najljubša razvada? Patrik: Ribolov. Matic: Moja najljubša razvada je čokolada. Kaj najraje ješ, a ti mama dovoli samo tu in tam? Patrik: Pico, špeh, klobase. Matic: Rad imam čips, ampak mi mami ne dovoli. Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept? Patrik: Doma imamo recept za kremšnite, ki gre iz roda v rod. Najprej jih je delala moja mami, sedaj jih pripravlja sestra Manca, pa tudi jaz kdaj. Nas pa vedno navdušujejo štrudli stare mame iz Črnomlja. Ona nam za vsak nedeljski obisk pripravi topel sadni zavitek. Želim si, da bi to počela tudi moja mami v starih letih, ko bo imela vnuke. Matic: Moj najljubši družinski recept je za munchmellow. To je preprosta, hitro pripravljena in zelo dobra sladica. Najljubša knjiga? Patrik: Nimam je, saj ne berem rad, raje gledam filme. Matic: Najljubša knjiga mi je tista, ki govori o reji ovac in koz. Iz te knjige sem se veliko naučil o naših ovcah. Sem pa tudi član Društva rejcev drobnice Bela krajina, kjer se prirejajo tudi razstave drobnice, na katerih sem sodeloval in dobil prvo nagrado za najlepšega ovna. Naj šport? Patrik: Moji najljubši športi so: nogomet, rokomet in odbojka. Matic: Naj šport mi je nogomet in kolesarjenje v naravi. Imaš kak hobi? Patrik: Nogomet. Matic: Moj hobi je kmetijstvo, igranje klarineta, kolesarjenje in kuhanje. Domača žival? Patrik: Nimam je. Matic: Doma imamo ovce, kokoši, raci, mačke, zajca. Vsaka žival ima svoje ime, od kokoši pa ima ime petelin Slavo. Najljubši glasbeni izvajalec? Patrik: Severina, Stavros, Brkinski trio, Dubioza kolektiv, Učiteljice. Matic: Moj najljubši glasbeni izvajalec je skupina Modrijani. Naj film? Patrik: Notre Dame v plamenih. Matic: Gajin svet 1, zato ker je bila akcija. Ker govori o pasteh na internetu. Naj serija? Patrik: Šverc komerc, Masterchef. Matic: Moja naj serija je Zadnji na Aljaski. Je dokumentarna serija, ki govori o preprostem življenju v naravi z živalmi, kjer sploh ni stanovanjskih blokov. Ljudje živijo na preprost način. Najljubši glasbenik? Patrik: Da se komu ne zamerim, vsi so mi dobri. Matic: Moj naj glasbenik je Rok Piletič iz BQL. Trenutno naj pesem? Patrik: Italiana. Matic: Moja naj pesem je Moja od Modrijanov. Najboljše počitnice? Patrik: Poletne počitnice 2020 zaradi tega, ker smo bili še z vsemi člani družine na morju. Sedaj moja sestra in brat več ne hodita z nami. Matic: Poletne počitnice, ker imam veliko prostega časa in je lepo vreme.