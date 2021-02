Miha Horvat in Vika Magdič

Miha pravi, da obožuje kuhanje in da vsa njegova družina zelo rada kuha. Ko so se odprle prijave za Malega šefa je iskal in iskal nekoga, ki bi s emu pridružil pri izzivu. In nato se je 'pojavila' Vika, ki ga je iznenada vprašala, če se je res prijavil v šov. No, zdaj sta kuharska partnerja in med kuhanjem očitno tudi kakšno zapojeta.

Starost: 13 let (Miha) in 12 let (Vika) Osnovna šola: Osnovna šola Turnišče Kraj: Turnišče

Kaj najraje skuhaš ali spečeš? Miha: Najraje spečem kakšno sladico. Zelo rad delam pito in cheesecake. Rad delam testo, ker mi je lepo delati s testom. Rad kuham tudi slane jedi, vendar občasno.

Vika: V kuhinji sem začela z sladicami. In tako me je pot pripeljala tudi do kuhanja npr. kosil oz. slanih/mesnih jedi. Še vedno pa najraje pečem sladice, torte, peciva. Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi? Miha: Najraje imam kislo pekočo juho. Pripravljajo jo v kitajski restavraciji. Z veseljem bi jo poskusil doma. Od domačih jedi pa imam najraje žujco (žolca), ki jo pripravlja moja mama iz svinjskih nogic in kože.

Vika: Najraje imam domače njoke v smetanski omaki z pršutom. Jed večkrat pripravim sama. Zelo rada pa imam tudi enolončnice in goste juhe, ki jih zelo dobro pripravi moja mama. Najraje imam bučno, špargljevo juho in juho iz čajote. Za koga najraje kuhaš? Miha: Zelo rad kuham nasploh za vsakogar, še posebej pa za mojo družino in prijatelje.

Vika: Najraje kuham za družino: mama, ati in sestri. Oni vedno odkrito povedo, kaj jim je všeč in tudi, kaj bi mogoče spremenili. Njihova mnenja vedno upoštevam in naslednjič pripravim jed, kot so rekli, da jim najbolj paše. Če mi pa kaj res dobro uspe ali ostane kakšen košček, pa rada pogostim tudi babico ter babico in dedka. Kdo je tvoj kuharski vzornik? Miha: Veliko jih je zato bi težko izbral samo enega. .

Vika: Za kuhinjo me je navdušila moja babica, pri kateri sva večkrat kaj sladko eksperimentirali. Najboljši slovenski šef je pa zame Bine Volčič in rada bi enkrat (ko bo konec korone) obiskala njegovo restavracijo. Kaj največkrat kuhaš? Miha: Največkrat kuham špagete bolognese in zelenjavno juho.

Vika: Kuham različne jedi, odvisno od dneva. Včasih, ko imam več časa, pripravim stvari, ki vzamejo malo več časa npr. jedi z veliko zelenjave, pohane jedi, rižote … Ko pa nimam veliko časa pa pripravim kakšne testenine v omakah, pečeno meso ipd. Kaj najraje ješ? Miha: Najraje jem meso in zelenjavo.

Vika: Hamburger: na maslu popečena lepinja, hrustljavo pohan piščančji zrezek, tatrska omaka in veliko zelene solate. Česa ne maraš jesti? Miha: Jem vse, nisem izbirčen. Ne maram pa črnih krvavic.

Vika: Azijskih okusov in kitajske hrane, pretiravanje z začimbami. Ne maram banan, kakija in paradižnika (ko ni v jedeh). Česa pri kuhanju ne maraš? Miha: Pri kuhanju ne maram pospravljanja umazane posode, ker je res zamudno. Zato je potrebno sproti pospravljati.

Vika: Pri kuhanju najbolj ne maram zelo razmetanega pulta, živčnih ljudi in če mi kdo daje stalne pripombe. Najljubši družinski recept? Miha: Gobova juha s ajdovo kašo, slanino in krompirjem.

Vika: Nimamo skrivnostnih receptov, radi pa preizkušamo nove stvari. Največkrat jemo lokalno/domačo hrano (bujta repa).

OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE Oš Turnišče bo v letu 2021 napolnila okroglih 60 let. Šolski okoliš zajema vasi Turnišče, Gomilica, Nedelica in Renkovci. 65% naših učencev je vozačev. Število učencev v zadnjih nekaj letih počasi narašča. V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 259 učencev, ki so razporejeni v 15 rednih oddelkov in 3 oddelke podaljšanega bivanja. Sodelujemo v programu UNESCO šol, trudimo se biti EKO in ZDRAVA ŠOLA, smo raziskovalna šola in kulturna šola… Posvečamo se bralni in naravoslovno-matematični pismenosti. Smo podeželska šola, zato sodelujemo na vseh prireditvah, ki se dogajajo v občini. Posvojili smo naravni spomenik in sicer rastišče sibirske perunike. V bližini šole pa se nahaja tudi čevljarski muzej, katerega so učenci skupaj z mentorico uredili in popisali inventar, ki je v njem. V zadnjem času smo aktivni tudi na področju astronomije, še večji zagon na tem področju pa smo dobili, ko smo dobili teleskop s katerim opazujemo, kaj se dogaja nad nami. Skratka: radi se učimo, raziskujemo, nastopamo, tekmujemo (tudi v oddajah kot je Mali šef Slovenije, kar je nov izziv. Pohvaliti moram učenca, ki sta bila tako samoiniciativna in sta se podala v 'boj').

