Nik Olaj in Nika Zorič

NIK OLAJ

"Ne morem se odločiti, kaj imam raje pad thai ali segedin. Skuha ju mami ali pa jih pripravim sam," pravi 13-letni Nik, ki se ob kuhanju z Niko izjemno zabava. Najraje pripravlja pad thai ali limonino pito z meringo. Njegova vzornika sta Bine Volčičin Janez Bratovž. Pravi, da obožuje kapre in da jih je tudi kot prigrizek: "Kar iz kozarca!" Česa v kuhinji najbolj ne mara? Pospravljanja, pravi.

NIKA ZORIČ

"Najraje pečem sladice. Mafine in piškote. Tudi, ko se mi kaj ne posreči, ni problema. Imam zelo dobrega 'odjemalca', to je moj dedi. On poje vse, kar pripravim. Če je pecivo presuho, ga pa namoči. Ker živi v sosednji hiši, že skozi zračnik zavoha, kadar pečem. In potem preventivno ne poje kosila," pravi Nika in doda, da največkrat skuha testenine z bolonjsko omako, ne mara pa zelenjavemed najljubšo razvado pa šteje čokolado z lešniki.