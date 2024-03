Nika Grbec in Cataleya Španič Košir

Cataleya ima rada raznovrstno hrano in pravi, da vedno da hrani priložnost; rada okuša različno hrano in če ji ni dobro, pač ne poje. Njena kuharska partnerka in prijateljica Nika je malenkost mlajša, skupaj pa preživita veliko časa. Obe radi pojeta in skupaj tudi plešeta.

Nika in Cataleya sta prijateljici, stari 9,5 in 10 let, ki prihajata z Obale. Živahni, zelo zgovorni in nasmejani deklici se kamere prav nič ne bojita. V oddaji si želita navdušiti predvsem žiranta Jorga, za katerega Cataleya pravi, da ji "deluje kul in ima dobre tatuje" .

Projekti Mali šef Slovenije prav gotovo prispevajo k ozaveščanju o pomenu zdravega prehranjevanja in uspešnejšemu učenju za življenje. Zavedajo se, da imajo mediji danes velik vpliv na otroke in mladostnike. Oddaja, kot je Mali šef Slovenije, poudarja pomen priprave sveže, kakovostne in lokalne hrane ter ima velik vpliv pri oblikovanju otrokovega zavedanja o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane. Na šoli se trudijo vključevati čim večji delež bio in eko živil lokalnih dobaviteljev, predvsem pa si želijo ponuditi več rib.

Že vrsto let so vključeni v projekt Šolska shema, preko katerega enkrat tedensko učencem poleg šolskih obrokov ponujajo sadje in zelenjavo ter bio mleko ali mlečne izdelke brez dodanega okusa in sladkorja, in sicer med odmori po malici.

Na pobudo učencev se vsako leto udeležujejo tekmovanja za Zlato kuhalnico. Povezani so z enoto Rdečega križa in sodelujejo pri akciji Hladilnik toplega srca. Če bi zmagali, bi denar namenili za prenovo gospodinjske učilnice, učilnice na prostem ali urejanje multisenzorne sobe.