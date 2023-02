Ime in priimek: Pino Cacovich in Lia Nemet

S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj?

Pino: Kuhal bom z Lio. Z njo kuham, ker je mirna in ne paničari, združuje naju to, da sva sošolca in se ne spreva po navadi.

Lia: V oddaji Mali šef bom kuhala s svojim sošolcem Pinom. Z njim sem se odločila kuhati, ker vem, da je dober kuhar, in ker sva dobra prijatelja že od prvega razreda. Med seboj si pomagava in si dajeva različne nasvete, ki so povezani s kuhanjem. Najbolj naju pa združuje to, da oba rada kuhava. Vendar sem jaz bolj za sladice, medtem ko je on za slane jedi.

Kaj najraje skuhaš ali spečeš?

Pino: Najraje pečem lazanjo, saj je tudi moja najljubša jed.

Lia: Najraje skuham testenine ter sladke jedi oz. sladice, saj so mi te najbolj pri srcu.

S kom najraje kuhaš?

Pino: Najraje kuham sam, saj če sam kaj naredim narobe, lahko krivim samo sebe in tako imam vse pod kontrolo.

Lia: Najraje kuham s starši ali z babi, saj se takrat največ naučim. Njihove trike vedno uporabim pri naslednji pripravi jedi.

Za koga najraje kuhaš?

Pino: Najraje kuham za svoje starše.

Lia: Za svoje starše, saj so moji mentorji in moji sodniki. Starša mi pomagata prepoznati moje napake.

Tvoj kuharski vzornik?

Pino: Nimam kuharskega vzornika.

Lia: Moj kuharski vzornik je moja mama. Vedno jo opazujem pri kuhi ter ji pomagam pri raznih stvareh. Pri njej mi je všeč to, da je mirna in ne paničari, če ji kaj gre narobe, kar je pri kuhi zelo pomembno.

Kaj največkrat kuhaš?

Pino: Največkrat kuham/pečem piščanca s krompirjem.

Lia: Največkrat kuham kosila, to so lahko razne testenine, meso, ter zelenjavne jedi. To mi nikoli ne predstavlja nobenega problema, saj sem na take jedi navajena.

Najljubše sestavine?

Pino: Moja najljubša sestavina je sol, saj da hrani boljši okus.

Lia: Čebula. Je nepogrešljiva sestavina pri številnih jedeh, in čeprav je v jedi pogosto ne vidimo, takoj opazimo, da nekaj manjka, če je ista jed pripravljena brez nje.

Najljubša sladica?

Pino: Ne maram sladic, saj so mi presladke.

Lia: Sadna pita. Imam jo pa tako rada zato, ker je v njej sadje in jo prav to naredi tako osvežilno ter sočno.

Kaj najraje ješ?

Pino: Najraje jem meso, saj ti da veliko moči, in zelenjavo.

Lia: Testenine.

Česa ne maraš jesti?

Pino: Rad jem vse.

Lia: Ne maram in nikoli nisem marala čokolade. Zato imam tudi raje sladice z sadjem kot s čokolado.

Kaj najraje ješ, a ti mama dovoli samo tu in tam?

Pino: Najraje jem meso, če želim, ga lahko jem skoraj vsak dan z zelenjavo.

Lia: Zelo rada jem sladoled. Najraje imam sadnega. Mama mi ga ne dovoli velikokrat.

Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept?

Pino: Rezanci s kozicami.

Lia: Moja družina nima posebnega recepta, vendar je najbolj priljubljena hrana npr. kruhovi cmoki, sladko kisli piščanec, škampova juha ...

Najljubša knjiga?

Pino: Butalci.

Lia: Čudežne živali od J. K. Rowling.

Naj šport?

Pino: Nogomet.

Lia: Jahanje in plavanje.

Imaš kak hobi?

Pino: Nogomet, glasbena šola.

Lia: Trenutno nimam nobenega hobija. Vendar bom začela igrati tenis. Včasih sem pa jahala konje in plesala hip hop.

Domača žival?

Pino: Papagaj.

Lia: Doma nimam nobenega hišnega ljubljenčka, ampak sem včasih imela mačko, potem dva morska prašička in kasneje še dva.

Najljubši glasbeni izvajalec?

Pino: Eminem

Lia: Ava Max. Poslušam jo že vrsto let in vsaka njena pesem me navduši.

Naj film?

Pino: Rojstvo legende: Pele.

Lia: Magične živali.

Naj serija?

Pino: Ne gledam serij, saj mi niso všeč, preveč dolgočasne.

Lia: Nimam, večinoma gledam filme.

Najboljše počitnice?

Pino: Maldivi.

Lia: Moje najboljše počitnice so bile iz lanskega leta. Bile so moje najljubše. Ostale so mi pa v spominu, zato ker sem veliko časa preživela s svojima sestričnama na morju ter veliko plavala.