Sara Horvat in Naja Hadžić

SARA HORVAT

Najraje pripravlja muffine in palačine, ki so bile tudi ena prvih stvari, ki se jih je sama naučila delati v kuhinji. Njena najljubša hrana je mineštra, ki jo pripravi njena babica, ki je po poklicu kuharica. Prav babica je tista, ki jo je Saro navdušila za kuhanje. "Zanimivo je, da ko je ona v kuhinji vse izgleda tako lahko, ko pa isto stvar poskusim narediti sama ni vedno tako," pravi Sara in dodaja, da sama ne mara gob, brokolija in preveč kremastih tort. Najljubši družinski recept? Omaga bolognese! Recepta pa ne bo izdala, pravi, ker ostaja družinska skrivnost.

NAJA HADŽIĆ

Naja najraje pripravlja testenine s tuno in sirom, ne mara pa vampom in artičok. Njen kuharski vzornik je Karim Merdjadi in ko je govora o sladkih stvareh, pove, da je njena najljubša sladica tiramisu. Ker zase pravi, da je po naravi zelo živahna, ima rada barvne začimbe, ki hrano lepo popestrijo. Najraje huka za svoje starše in stare starše.