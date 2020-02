Saša in Stella sta dvojčici, ki radi skupaj kuhata. Kot sta povedali, se med kuhanjem velikokrat spreta, a v tem ne vidita težav. Do krega pride, ker se ne moreta dogovoriti, katera od njiju ima prav. Zadevo rešita tako, da ideje razdelita na pol: »Narediva pol Stašine ideje in pol moje,« je povedala Stella.

Saša Trunk in Stella Trunk FOTO: POP TV 11-letnici pravita, da najraje kuhata za družino ali zase. Stellina najljubša jed je burek, ki ga pripravi sošolkina mama, Staša pa se najbolj razveseli sušija. Stašin kuharski vzornik je Darko Klemen, zmagovalec Masterchefa, Stellin pa oče Masterchefa Gordon Ramsey. Največkrat pripravljata testenine, musako, rižoto, tudi sufle ali druge tortice. Obožujeta čokolado, a vesta, da je ne smeta pojesti preveč, saj jima mama ne dovoli, da bi pretiravali. Poleg tega, da radi skupaj kuhata, se ob štedilniku radi smukata tudi z babico, s katero radi pripravljata gibanico.