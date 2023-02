Tim Ribič Koražija in Saš Slokan Topolinjak

Letnica rojstva in razred: 2011, 6. razred

Ime in priimek: Tim Ribič Koražija, Saš Slokan Topolinjak

S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj?

Tim: S Sašem bom kuhal, ker sva dobra prijatelja in se v kuhinji rada malo pozabavava. Sva v odličnem odnosu, druži naju košarka in igranje kitare, v zadnjem času pa tudi kuhanje. Hodiva v isti razred, poznava pa se že iz vrtca. Včasih se spreva zaradi nesporazumov.

Saš: Kuhal bom s Timom, ker sva dobra prijatelja. Druži naju to, da sva si podobna in hkrati različna. Oba igrava košarko in kitaro.

Kaj najraje skuhaš ali spečeš?

Tim: Najraje pečem piškote oz. sladice (bananin kruh, mafini, razpokančki, kukiji, božični piškoti, medenjaki). Znam pripraviti tudi pecivo 'ruske kape', ki jih mami imenuje 'Timove kape'. Recepte si najraje pridobim na spletni strani Okusno.je. Imam tudi nekaj kuharskih knjig, npr. Čokolada (Gorazd Potočnik), Zajtrk v pižami (Bogdana Štepec). Najraje kuham, ko sem sam doma.

Saš: Kitajsko hrano.

Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi?

Tim: Moja najljubša jed je čokoladni sufle, pripravim ga sam. V sladici mi je najbolj všeč čokolada, ki se izcedi iz peciva.

Saš: Zajec, ki ga pripravi moja babi Marica.

S kom najraje kuhaš?

Tim: S Sašem in z babico Milko, mami od moje mami. Rad kuham tudi s svojo učiteljico gospodinjstva, Majo Klopčič.

Saš: Najraje kuham z babi, mami, Timom, očijem, teto, stricem.

Za koga najraje kuhaš?

Tim: Za starše. Pogosto jim pripravim zajtrk (granola, jajčna jed, palačinke) ali kosilo (lazanja, pečenka in rebrast krompir, zrezek v omaki in pire).

Saš: Za vse družinske člane.

Kaj največkrat kuhaš?

Tim: To, kar pripravlja Gordon Ramsey. Pri njem je edina stvar, ki mi ni všeč, to, da vpije na tekmovalce. Njegove jedi se mi zdijo zelo bogate. Iz njegovih oddaj se naučim veliko novega in zanimivega.

Saš: Mehiško hrano (tortilje, burito).

Najljubše sestavine?

Tim: Sladkor, maslo, curry, peteršilj, siri, špageti ...

Saš: Meso in gobe.

Najljubša sladica?

Tim: Čokoladni sufle.

Saš: Mamina sladoledna torta.

Kaj najraje ješ?

Tim: Palačinke z nadevom iz pečice.

Saš: Zajca.

Česa ne maraš jesti?

Tim: Jetrc. Imajo čuden okus (med sladkim in grenkim).

Saš: Biftka.

Česa pri kuhanju ne maraš?

Tim: Leče. Ko sem bil star približno 8 let, sem bruhal po kosilu, v katerem je bila leča.

Saš: Pospravljanja.

Najljubša razvada?

Tim: Zajtrk v postelji, ob gledanju televizije.

Saš: Sladoled.

Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept?

Tim: Skutina čokoladna rulada s pudingom, ki jo znam z lahkoto pripraviti tudi sam.

Saš: Zajec v zelenjavi in gobova juha.

Najljubša knjiga?

Tim: Percy Jackson. Navdušil me je film. Nastopa veliko dobrih in zlobnih čudežnih živali. Rad imam domišljijske zgodbe.

Saš: Deček Brin.

Naj šport?

Tim: Košarka, naj igralec pa Steph Curry. Ker zelo dobro meče trojke, dobro preigrava in dobro polaga na koš, je moj vzornik.

Saš: Košarka.

Imaš kak hobi?

Tim: Košarka, glasbena šola (kitara), kuhanje.

Saš: Košarka in kitara.

Najljubši glasbeni izvajalec?

Tim: MKTO, Imagine Dragons. Njihova glasba me sprosti in pomiri.

Saš: Siddharta.