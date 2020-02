Val Goter in Mistral Razinger

VAL GOTER

"Najraje skuham testenine z raznimi omakami, po navadi špagete bolognese . Obožujem peko sladic, saj se lahko nato mastim z njimi," pravi Val in doda, da najraje kuha s svojo ’odštekano’ mamo in ’carskim prijateljem’ Mistralom. Ko kuha za druge, najraje kuha za svojo družino, saj so mu pri njih oproščene neokusne napake. Njegova vzornica pa je njegova mama. Kaj najraje kuha? "Pravo nedeljsko kosilo! Za prste obliznit," zaključi Val.

MISTRAL RAZINGER

Mistral najraje pripravlja palačinke in sufle: "Kot pravi moja dobra prijateljica Pika Nogavička, ki je v Velenju na obisku vsako leto, za palačinke ni nikoli ne prezgodaj in ne prepozno. Ker ustvarjam z moko in jajci, je včasih cela kuhinja bela. Ampak jo po kuhanju vedno pospravim," pravi 10-letnik in doda, da palačinke najraje pripravlja v nedeljo zjutraj, ko si z družino privoščijo pozen zajtrk. Pravi, da obožuje sadje in zelenjavo, mesa pa ne je.