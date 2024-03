Vitan Lemut in Oliver Sardoč

Oliver zase pravi, da je smešen in zabaven. Njegov vzornik je Benjamin Šeško, vozi motor in čara s kartami. Vitan se opisuje kot pošten, prijazen, dobrosrčen, njegov vzornik pa je Ronaldo.

12-letna Vitan in Oliver prihajata iz Vipavske doline. Že 5 let sta najboljša prijatelja, ki se družita vsak dan in skupaj igrata igrice, oba igrata nogomet in zelo rada kuhata.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

Osnovno šolo Draga Bajca Vipava sestavljajo matična šola v Vipavi in tri podružnice: Podnanos, Goče in Vrhpolje. V šolskem letu 2023/2024 šolo obiskuje 594 učencev.

Poleg kakovostnega pouka želijo učence seznaniti tudi z vsebinami, ki presegajo učni načrt. V okviru podjetniškega krožka tako razvijajo podjetnost, učenci sodelujejo na različnih natečajih in tekmovanjih, kjer dosegajo dobre rezultate. Šoli je bila leta 2022 dodeljena Erasmus akreditacija.

V letošnjem šolskem letu veliko poudarka namenjajo dobremu počutju učencev in zaposlenih. V okviru dejavnosti Varnega in spodbudnega učnega okolja in Erasmus akreditacije poudarjajo dejavnosti in vsebine, ki pri učencih razvijajo čustveno inteligenco.

Šola naj zagotavlja varno, spodbudno okolje, v katerem naj si vsi udeleženci prizadevajo za medsebojno povezanost.

Slediti želijo dvema temeljnima ciljema: izobraževanju, ki sledi potrebam in interesom učencev, staršev in družbe, ter vzgoji za dobre medsebojne odnose in human odnos do življenja. Če bi zmagali, bi kupili gole za šolsko telovadnico, nove stole za učilnice ali nove projektorje.