Ime in priimek: Zala Višič in Gašper Lesjak

S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj?

Zala: Kuhala bom skupaj z Gašperjem. Sva sošolca in dobra prijatelja. Družijo naju seveda kuhanje, skupaj rada igrava igrice, se druživa... Vedno se razumeva in se ne prepirava. Znava najti pot, ki ustreza obema. Oba se rada smejiva.

Gašper: Kuhal bom z Zalo Višič, ki je moja sošolka. Z Zalo sva se spoznala že v vrtcu. Všeč bi je bila, ker je umirjena in zabavna ter ker rada govori. Ni takšna, kot ostale punce, saj ne prepira rada. Raje se druži z fanti, kot pa krega s puncami (kadar imajo te 'dan za prepire'). Kadar se z Zalo druživa, se veliko smejiva in 'pokava štose'. Z Zalo sva se skupaj prijavila na Malega šefa povsem po naključju. Zalo je prijateljica, s katero naj bi se skupaj prijavili na Malega šefa, pustila na cedilu, zato je bila zelo žalostna. Poklicala me je, če bi se jaz prijavil z njo in seveda sem bil takoj za to. Čeprav sem bil malo v dvomih, ker ne vem, če so moje kuharske sposobnosti dovolj dobre, vendar verjamem v Zalo, prav tako v sebe, da bova skupaj uspela. Druži naju torej kuhanje, prav tako skupaj igrava igrice, predvsem košarko. Sprla se še zaenkrat nisva.

Kaj najraje skuhaš ali spečeš?

Zala: Največkrat so to kakšne testenine ali palačinke. Rada pečem tudi čokoladne muffine.

Gašper: Najraje pripravljam sladico iz jabolk, keksov in smetane in pečena jajca z veliko ocvirki.

Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi?

Zala: Tortilije, testenine. Najboljše tortilije pripravi moj ati.

Gašper: Moja najljubša jed je hamburger, ki ga pripravi mami. Pravzaprav pa se moje najljubše jedi vsak teden spremenijo, ker jem vse, razen zelenjave. Tako obožujem tudi lazanjo, tortilje, testenine, pohano (ocvrto hrano), palačinke, vaflje ...

S kom najraje kuhaš?

Zala: Rada kuham s starši in babicami.

Gašper: Najraje kuham z Zalo ali sam.

Za koga najraje kuhaš?

Zala: Najraje kuham za družino in prijatelje.

Gašper: Najraje kuham za sebe ali pa za babico Minko, ki me še hvali 3 dni, četudi ni dobro skuhano.

Tvoj kuharski vzornik?

Zala: Moji vzornici sta moji babici, prababici in moja starša.

Gašper: Moje kuharske vzornice so babice. Zelo rad pa gledam tudi oddajo Ja, šef, kjer mi je všeč vloga Jurija Zrneca.

Kaj največkrat kuhaš?

Zala: Največkrat so to testenine z raznimi omakami, znam pa pripraviti tudi odlično govejo juho, pražen krompir in še kaj ...

Gašper: Največkrat pripravim kakšne tople sendviče, pečena jajca, testenine s piščancem.

Najljubše sestavine?

Zala: Rada uporabljam sir, paradižnikovo omako, baziliko, smetano ...

Gašper: Najljubša sestavina je ketčup, sir, paprika ...

Najljubša sladica?

Zala: Palačinke z nutello in mogoče še čim ...

Gašper: Najljubša sladica je sladoled z vaflji.

Kaj najraje ješ?

Zala: Tortilije, testenine, krompir in mamine čufte. Seveda se težko uprem sladicam, sploh sladoledu in palačinkam.

Gašper: Najraje jem mesne jedi. Obožujem lazanjo, krvavice in ocvrte perutničke. Ne maram zelenjavne juhe, saj nisem najbolj navdušen nad zelenjavo. Posebej pa sovražim kislo zelje in vse jedi iz kislega zelja. Obožujem pa ketčup, ta se znajde na skoraj vsaki moji jedi.

Česa ne maraš jesti?

Zala: Ne maram fižola v vseh oblikah ter rib, ki jih običajno dobimo v šoli za kosilo ob petkih.

Gašper: Ne maram solate, zelja, rdeče pese, kislih kumaric. Ne maram paradižnika, obožujem pa kečap.

Česa pri kuhanju ne maraš?

Zala: Res me živcira, če se mi starši vmešavajo v kuhanje in se vrtijo po kuhinji.

Gašper: Ne maram, da me pri kuhanju kdo nadzira oziroma komandira. Rad kuham po svoje.

Najljubša razvada?

Zala: Poležavanje in gledanje televizije.

Gašper: Moja razvada govorjenje, včasih veliko preveč govorim, predvsem v šoli med poukom.

Kaj najraje ješ, a ti mama dovoli samo tu in tam?

Zala: Palačinke z nutello in sladoledom ter smetano.

Gašper: Definitivno coca-cola od pijače, pri hrani pa mi dovoli vse. Razen pri pretiravanju pri sladkarijah (bonboni, čokolade). Sam vem, da vsak dan ne smem jesti nezdrave hrane.

Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept?

Zala: Najboljši recept je recept za golaž in govejo juho.

Gašper: Nimamo družinskega recepta.

Najljubša knjiga?

Zala: Všeč so mi pustolovske knjige, Harry Potter knjige.

Gašper: Najljubše knjige so stripi Pasji mož.

Naj šport?

Zala: Zelo mi je všeč košarka, plavanje in smučanje.

Gašper: Definitivno nogomet. Moj najljubši klub je Machester City. Moja idola sta Benjamin Šeško in Erik Haaland, ker sta zelo dobra nogometaša. Zelo rad pa gledam tudi smučarske skoke.

Imaš kak hobi?

Zala: V prostem času treniram košarko, igram kitaro, smučam, berem, poslušam glasbo.

Gašper: Moj hobi je nogomet in igranje harmonike. Zelo rad igram tudi igrica na PS ali Nintendo. Veliko pa se tudi družim s prijatelji, sošolci in sestrično. Rad tudi plavam, smučam, kolesarim in gledam telefon (tik tok, youtube ...) Moj hobi je tudi klepetanje v šoli, to obvladujem že od prvega razreda.

Domača žival?

Zala: Imam muco, ki ji je ime Lisa.

Gašper: Imam mačka po imenu Džin, hrčka, ki sem ga dobil z rojstni dan. Ime ji je Sivka in jo imam v svoji sobi. Imam pa še tudi zlato ribico.

Najbljubši glasbeni izvajalec?

Zala: Jih je kar več: Michael Jackson, ACDC, Joker out, Nina Pušlar.

Gašper: Najljubši izvajalec je Joker Out.

Naj film?

Zala: Težko rečem. Všeč so mi komedije, filmi s srečnim koncem.

Gašper: Moj najljubši božični film je Sam doma, drugače pa Harry Potter, Gremo mi po svoje ...

Naj serija?

Zala: Rada gledam Ja, Chef!, ker se res nasmejim.

Gašper: Ja, Chef!

Najboljše počitnice?

Zala: Med počitnicami je vedno fajn. Takrat se družim s prijatelji in uživam.

Gašper: Najboljše počitnice so pri babici Milki. Zato, ker mi tam nikoli ni dolgčas. Lahko kosim travo, skrbim za živali, počnem kaj želim. Ali pa se samo potepam z dedijem. Prav tako zelo rad grem na morje, vendar ne več kot za 10 dni, ker potem se tam že naveličam.