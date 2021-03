Mali šef: tudi to so izzivi, s katerimi se tekmovalci soočajo v šovu

Po izjemno priljubljenih dveh sezonah v nedeljo, 7. marca, na male ekrane prihaja tretja sezona kuharskega šova Mali šef Slovenije. Otroci se vračajo v kuhinje in prav zanimivo bo spremljati, s kakšnimi mojstrovinami nas bodo letos presenetili. Mladi kuharji so nam v preteklih sezonah že večkrat dokazali, da se znajo spopadati s stresnimi situacijami, tekmovalnostjo, porazom, težkimi izzivi in tudi komentarji sodnikov. Vse te izkušnje, ki jih doživljajo v šovu in pri kuhanju, so del uravnoteženega odraščanja. Osnovnošolci s sodelovanjem v kuharskem šovu prispevajo tudi k temu, da se med mladimi širi navdušenje nad ustvarjanjem v kuhinji, poleg tega pa se krepi tudi zavedanje o pomembnosti uravnotežene prehrane.

Med šovom vam bomo v prihodnjih mesecih predstavili vse vidike uravnoteženega odraščanja otrok. Tekmovalnost in borbenost v imenu celotnega razreda sta pomembni izkušnji, ki sta popotnici za nadaljnje življenjske izzive, ki v prihodnosti čakajo mlade tekmovalce. Kot že veste iz preteklih sezon, se tekmovalci v šovu ne borijo zgolj zase, temveč tudi za svoje sošolce, prijatelje in naslednje generacije učencev. Za svoj trud so denarno nagrajeni vsi sodelujoči pari, le en pa lahko osvoji laskavi naziv Mali šef Slovenije. Vsak teden vam bomo predstavljali osnovne šole in njihove projekte, za katere bodo porabile denarna sredstva. Naj vam namignemo, da gre v večini primerov za nekaj, kar res potrebujejo, da bodo lahko otrokom ponudili kakovostnejše izobraževanje in tudi življenje.

Borbenost v imenu celega razreda

V šovu se bo pomerilo osem parov otrok, ki prihajajo iz osmih osnovnih šol iz različnih pokrajin po Sloveniji. V vsaki oddaji se bosta dva para z vsemi svojimi spretnostmi in močmi dokazovala v rezanju, sekljanju, kuhanju, pečenju in cvrtju ter se tako v imenu celotnega razreda in osnovnošolskih prijateljev borila za denarno podporo Mercatorja in laskavi naziv 'Mali šef Slovenije'. V letošnji šov prihajata Agata Čepelnik in Neja Frelih Oblak, sošolki na Osnovni šoli Ivana Groharja. Na šov sta dobro pripravljeni, saj sta pred začetkom šova vadili tudi pri profesionalnem kuharju. Spremljali bomo tudi najboljša prijatelja, Aljaža Juntesa in Katarino Kranjc, ki prihajata iz Osnovne šole Marije Vere. Oba obožujeta kuhanje, zato verjamemo, da jima kuharski izzivi ne bodo predstavljali večjih težav. Priča bomo tudi dvema nasprotjem, saj v oddajo prihajata Živa Rebolj in Zarja Eržen, ki sta si karakterno zelo različni. Živa je natančna, Zarja pa je kar malo hiperaktivna. Prihajata iz Osnovne šole Matije Valjavca. Janez Zibelnik in Žan Kern sta naslednji par, ki prihajata iz Osnovne šole Matije Valjavca. Poznata se že od rojstva in sta najboljša prijatelja. Veseli, da bosta lahko sodelovali v šovu, sta tudi Živa Esih in Inja Slatinšek, ki prihajata iz Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Osnovno šolo Turnišče bosta zastopala Miha Horvat in Vika Magdič, ki sta postala kuharska partnerja ravno zaradi prijave v šov. Predzadnji par prihaja iz Ljubljane, in to sta sošolca v Osnovni šoli Valentina Vodnika, Jan Janežič in Kristian Tomasović. V oddaji pa bomo lahko spremljali tudi dva nadobudna brata, Gabriela in Emanuela Feguša. Sta zelo samozavestna, saj želita Sloveniji dokazati, da hočeta zmagati.

