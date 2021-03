Mali šefinji Agata in Neja: Dobra šola mora imeti dobro telovadnico

Predstavniki OŠ Ivana Grahorja spodbujajo svoje šolarje, da sodelujejo v takih šovih, kot je Mali šef Slovenije , saj jim bodo nove izkušnje, tako pred kamerami kot tudi za kuhinjskim pultom, prišle zelo prav med odraščanjem in tudi kasneje v življenju. Poleg tega pa se v šovu borijo v imenu celega razreda in vse trenutne ter bodoče generacije učencev šole, iz katere prihajajo, kar tekmovalcem daje še večjo motivacijo za dosego cilja – čim višja uvrstitev. »Poleg kuharskega znanja in dogodivščin mali šefi tekmujejo za svoje šole in zmage delijo s svojimi prijatelji in sošolci. Vsaka šola si je izbrala svoj projekt, ki bo izboljšal njihovo šolsko okolje oz. počutje učencev. Pomembno je, da se učence na tak način spodbudi, motivira, da se lotijo osvajanja novih znanj in veščin, hkrati pa se na tak način učijo za življenje in pridobivajo, kako potrebna znanja in veščine za njihovo samostojnost in neodvisnost od starše,« so nam zaupali predstavniki OŠ Ivana Grahorja.

Agata in Neja, sošolki iz OŠ Ivana Grahorja, s skupnim imenom 'Agoneja', sta v šov vstopili z motivacijo, da se borita v imenu sošolcev za čim višjo uvrstitev in pridobitev sredstev, ki jih podarja Mercator , s katerimi bo šola obnovila telovadnico. » Dobra šola, mora imeti dobro telovadnico, « pravi Neja. Prenova telovadnice bo učencem omogočila kakovostnejše izvajanje telovadbe.

Partner kuharskega šova Mali šef Slovenije je Mercator , ki je letos poskrbel tudi za to, da boste lahko gledalci doma s svojimi otroki osvajali nove kuharske spretnosti in preživljali kakovosten skupni čas. Prijavite se in na dom boste prejeli » Vsakdo je lahko Mali šef « začetniški paket. Nato skuhajte jed iz tedenske oddaje Mali šef, pošljite fotografijo in sodelujte v nagradnem žrebanju za številne nagrade. Če v času trajanja šova skuhate več kot 5 receptov in pošljete njihove fotografije, se potegujete za glavno nagrado – kuharski tečaj z Michelinovim šefom Urošem Štefelinom.

Šov Mali šef Slovenije vpliva tudi na širše in med vse otroke različnih generacij širi pomen uravnotežene prehrane ter tudi pomen tega, da se čim manj hrane zavrže, kar smo bili lahko priča v eni od oddaj, ko so otroci pogledali v Urošev hladilnik, v katerem so z velikimi očmi zagledali ostanke hrane, za nalogo pa so iz tega morali pripraviti novo jed. Učenci lahko z oddajo spoznajo tudi druge vrednote, kot so timski duh, borbenost in trud. Prav to pa od oddaje pričakujejo v OŠ Ivana Grahorja: »Od oddaje pričakujemo, da ostali učenci šole spoznajo, kaj sta učenki - tekmovalki morali vse spoznati, se naučiti, se potruditi, da sta prišli na oddajo, kaj jih je motiviralo, da sta se prijavili. Pričakujemo, da se izpostavi nesebičnost, saj se tekmovalki ne borita zase temveč za svoje sošolce, prijatelje in naslednje generacije učencev šole, ki jo obiskujejo.«

Glasujte in pomagajte šolam do čim višjih sredstev Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef prejmete na računu kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.siglasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 8. 3. do 10. 5. 2021.

Gibanje otrok in uravnoteženo odraščanje

Gibanje je eno od ključnih aktivnosti v procesu uravnoteženega odraščanja. Ta lahko vpliva tudi na učni uspeh, na vedenje in sodelovanje v skupini ali z drugimi osebami, na kasnejše vključevanje v športno vadbo, na zdravje in počutje ter celostni razvoj otroka. Priporočila za telesno vadbo otrok in mladostnikov so različna, bi se pa verjetno vsi strinjali, da je dobro, da so vsaj eno uro na dan gibalno aktivni. Gibanje se spodbuja tudi v osnovnih šolah, kjer sta telovadnica in zunanje igrišče super okolji za izvajanje različnih vaj.

Pozdravljamo željo Agate in Neje za prenovo šolske telovadnice v Škofje Loki, saj bosta pozitivno vplivali na razvoj vseh generacij, ki se bo razgibavala in potila v prenovljenih prostorih. Pomagajte jim do čim višjih sredstev in glasujte na malisef.mercator.si.