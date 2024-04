Mesta v polfinalu so zapolnjena, zdaj gre zares

Ena najboljših jedi za zadnje mesto v polfinalu

Zadnje mesto v polfinalu letošnje sezone Malega šefa Slovenije sta si brez glutena in brez laktoze prikuhala Julija in Jakob iz OŠ Hruševec Šentjur. Jakob je bil tokrat šef, Julija pa je, kot je povedala, skrbela za red in disciplino. Šef Jakob je za morsko predjed hitro predlagal sipine samose. Za vse gledalce, ki so se spraševali, kaj to sploh je, je pojasnil, da gre za indijske polnjene žepke. Upal je, da jima bo uspelo, kajti priprava brez navadne moke oziroma glutena je, kot je povedal, res težka.

In res je bilo testo, ki ga je pripravil iz riževe in koruzne moke, bolj lepljivo in je bilo žepke tudi težje oblikovati. A sta mlada kuharska mojstra premagala vse ovire in poskrbela za izredno okusno jed, ki sta jo tudi lepo servirala. Žiranti so pohvalili testo, zelo dobrer sipin nadev in odlično začinjenost. Kljub temu, da sta se njuni nasprotnici Lana in Ronja odlično izkazali, sta si prikuhala zadnje mesto v polfinalu. Za eno najboljših jedi sta si namreč prislužila vse zvezdice.

15 zvezdic v Malem šefu Slovenije je odličen obet na poti do Michelinove zvezdice, o kateri sanja Jakob. Kuharijo jemlje zelo resno, medtem ko je Julija bolj zgovorna in si želi, da bi nekoč postala patologinja. Oba sta se na nastop v oddaji veliko pripravljala. Želela sta se prijaviti že lansko leto, a sta zamudila rok za prijavo. A nič hudega, saj sta zadnje leto skupaj učila in pilila kuharske veščine, dokaz za to pa je njun uspeh v oddaji.

V Mercatorju kuhajo dobro

V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.