Mladi kuharski mojstri navdušujejo in čakajo na vaše glasove

Lavina in Ema iz OŠ Trnovo sta si že drugič prikuhali največje število zvezdic in se še naprej borita za najvišje Mercatorjeve donacije. Za donacije od četrtega do osmega mesta pa se še naprej borita tudi njuna nasprotnika v prvem kuharskem obračunu, Mark in Mark iz OŠ Prule, ki potrebujeta vaše glasove podpore.

Veselje Lavine in Eme ob uvrstitvi v mini finale. FOTO: POP TV icon-expand

30 zvezdic, lepa popotnica za mini finale Lavina in Ema iz OŠ Trnovo sta si prvi priborili mesto v mini finalu Malega šefa Slovenije. Že za svojo prvo jed v tekmovanju sta si z uigranim kuhanjem in odlično idejo za prato z omako prislužili kar 15 zvezdic, saj je bila brez napak. A kuharski mojstrici sta prepričani, da je v kuhanju vedno prostor za izboljšave in napredek. V nov izziv sta zakorakali še bolj motivirani in sta si za cilj zadali ne mini finale, temveč kar finale. Nov izziv je bil prav poseben, saj sta para kuhala za voditelja Saša Stareta. Obrok je moral biti uravnotežena, vnaprej pripravljena jed, ki je morala vsebovati tretjino ogljikovih hidratov, tretjino beljakovin in tretjino vlaknin. Lavina in Ema sta se za ribji file s kuskusom in zelenjavo ter omako iz koromača. V jed sta vkomponirali tudi flambiran ananas, zato sta predvsem Mojco Trnovec med kuhanjem navdušili še s 'posebnimi efekti'. Tekmovalki sta bili na koncu prepričani v svoj krožnik in to z razlogom. Poskrbeli sta za čudovito prezentacijo in tudi okuse. Jed je bila uravnotežena, kot je to zahtevala naloga, poleg tega je bila sveža in lahka. Žiranti so bili prijetno presenečeni in navdušeni nad zanimivo kombinacijo in harmonijo okusov, zato sta si že drugič prislužili 15 zvezdic in tokrat tudi mesto v mini finalu šova. V Mercatorju kuhajo dobro V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.

Glasujte za svoje favorite! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno 16-mestno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si do 13.5.2024 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo ob 18:05 na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

Vsi mladi junaki šova Mali šef Slovenije FOTO: POP TV icon-expand

Prikuhano in priglasovano finančno donacijo Mercatorja bodo osnovne šole sodelujočih učencev tudi letos namenile uresničitvi šolskih projektov, ki bodo imeli pomembno dodano vrednost za izobraževanje ter dobro počutje otrok. Želje so različne, glavni cilj pa ostaja enak: poskrbeti, da bodo otroci radi hodili v šolo ter nabirali nova znanja in veščine - ne le za nadaljnje izobraževanje, temveč za vse življenje. Vaš glas šteje! Lavina in Ema se še naprej borita za najvišje Mercatorjeve donacije. O tem, katere šole naj se razveselijo donacij od četrtega do osmega mesta, pa odločate tudi vi. Med osmimi šolami je tudi Osnovna šola Prule, ki jo obiskujeta Mark in Mark, mlada kuharska mojstra, ki sta se prvič pomerila prav z Lavino in Emo, poslovila pa sta se po dvoboju z Niko in Cataleyo iz OŠ Marezige.

Mark Božič in Mark Vidrih Kolar FOTO: POP TV icon-expand

Mark in Mark sta prijatelja, ki se nekoč nista najlepše gledala. Mark Božiček se je pred dvi leti preselil v Ljubljano s Primorske in oba sta se borila za istega prijatelja. Kasneje so se spoprijateljili vsi trije, Mark in Mark pa sta se skupaj prijavila na Malega šefa. Mark Vidrih zase pravi, da veliko pričakuje od sebe, pogosto ne verjame vase in je zelo samokritičen. Poleg tega, da rad kuha, tudi čara, sablja, igra v dramskem krožku in na radijskih igrah. Mark Božiček igra šah, plava in kolesari. Mark V. kuha vsak dan za celo družino, kuha pa tudi za psa in mu peče pasje piškote. Nekoč je sanjal, da bi imel pasjo pekarno, zdaj pa si želi restavracije za suši. Njegov idol je Jurij Zrnec iz serije Ja, chef! Mark B. tudi vsak dan kuha in prav tako si želi, da bi imel svojo restavracijo, a bolj kot hobi, sicer pa si želi postati kirurg. Kot pravi, je svoj kuharski talent podedoval po prababici, ki je bila zelo dobra kuharica. Ker je mama Ukrajinka ima rad tudi ruske in ukrajinske jedi. Najraje peče meso. Mark in Mark sta v tekmovanju pokazala velik napredek in od 11 zvezdic za prvo jed sta poskočila na kar 14 zvezdic za drugo kuharsko mojstrovino, kar si zasluži velike pohvale. In kar je najpomembneje, njuna šola se še vedno bori za donacije, in če sta vaša favorita, ju podprite na spletni strani malisef.mercator.si . Sledite svojim sanjam! Na OŠ Prule, ki jo obiskujeta Mark in Mark, bi kupili krožnike in lončke iz arcopala, morda bi naredili sobo pobega ali kupili rekvizite za fotografsko snemalni krožek. OŠ Prule je šola z dolgoletno tradicijo, ki deluje že od daljnega leta 1911. Poleg vzgojnih in izobraževalnih temeljev šola namenja posebno pozornost umetniškemu in izraznemu delu učencev. Posebna pozornost je namenjena učencem z učnimi in vzgojnimi težavami ter učencem priseljencem. V zadnjih letih pa se sistematično več posvečajo nadarjenim učencem. Želijo si, da njihovi učenci vedo, da lahko sledijo svojim sanjam, vendar so za dosego cilja potrebni znanje, vložen trud, ustvarjalnost, sodelovanje, soočanje s problemi in iskanje kreativnih rešitev.

Osnovna šola Prule FOTO: arhiv šole icon-expand