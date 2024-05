Mladi kuharski mojstri si zaslužijo vašo podporo

Morska simfonija za mini finale

V drugi polfinalni oddaji Malega šefa Slovenije so se pomerili Vitan in Oliver iz OŠ Draga Bajca Vipava ter Leon Taj in Matic iz OŠ Jurija Dalmatina Krško. Oba para imata visoke kuharske ambicije, zato so žiranti za štiri mojstre izbrali temu primerno nalogo - visoko kulinariko. Od obeh parov so pričakovali moderna krožnika, z modernimi tehnikami priprave, a domače in znane okuse.

Krčana sta se odločila za skok na morje in čeprav so Leonu Taju med pripravo odpovedovale roke, sta imela dober tempo in red na kuharski postaji. S svojim morskim krožnikom sta bila zelo zadovoljna, prav tako žiranti. Jedi so pripisali restavracijski nivo, pohvalili so tehnike in število komponent, ki so bile pravilno pripravljene. Mojca Trnovec je jed opisala kot morsko simfonijo, ki si je zaslužila vseh 15 zvezdic.

V Mercatorju kuhajo dobro

V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.