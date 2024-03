Mladim kuharskim mojstrom je uspelo nekaj nemogočega

Nemogoče je mogoče

Da je nemogoče mogoče, so v novi oddaji Mali šef Slovenije dokazovali Vitan in Oliver iz OŠ Draga Bajca Vipava ter Lana in Ronja iz OŠ Domžale. Pripraviti so morali solato, ki je danes, kot je povedala žirantka Mojca Trnovec, nekaj več. Žirant Jorg Zupan jo je denimo opisal kot polnovredno in samostojno jed, ki mora biti tudi ravno prav kompleksna. In če doma za pripravo le-te izbiramo sestavine iz hladilnika, sta imela kuharska para na voljo dobro založene police v Mercatorjevi trgovini.

Vitan in Oliver sta se odločila žirante navdušiti s solato z lososom v parmezanovi skledi. Slednjo sta pripravila z veliko mero vztrajnosti in medsebojnega spodbujanja. Oliver: "Moraš poskušati. In kaj je na koncu, če poskušaš? Uspeh." In res je bilo tako. Njuna solata je bila zelo lepo začinjena, losos lepo pečen, žiranti so pohvalili preliv in dodatek grantanega jabolka, pa tudi hrustljavo parmezanovo skledo. Jorg: "Ne vem, ali smo mi tako lačni, ali je to tako dobro." Na koncu sta se prijatelja razveselila 12-ih zvezdic, uvrstitve v polfinale šova in posebnega priznanja. Voditelj Sašo Stare je oba para pohvalil z besedami: "Danes ste naredili nemogoče. Naredili ste, da so mi solate postale všeč."

V Mercatorju kuhajo dobro

V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.