Moderni krožnik Leona Taja in Matica osupnil žirante

Tokrat so bila pričakovanja žirantov visoka. Pomerila sta se Primorca Vitan in Oliver iz OŠ Draga Bajca ter Matic in Leon Taj iz OŠ Jurija Dalmatina Krško . Že na začetku je bilo jasno, da bo dvoboj zahteven. Medtem ko je Oliver obljubil, da si bo, če bo prišel v finale, obril lase – in je v zmago prepričan, sta izjemno ambiciozna tudi Leon Taj in Oliver, ki sanjata, da bi nekoč imela lastno restavracijo.

Jorg Zupan , Gregor Jager in Mojca Trnovec so predstavili tokratni izziv. "Danes je pred malimi šefi zelo težka naloga. Tega še ni bilo," je z opisom začel Jorg. "Imamo dva para, ki imata zelo visoke kuharske ambicije, zato smo se odločili, da bomo posegli v visoko kulinariko," je nadaljevala Mojca. Gregor: "Danes se gremo moderno kuhinjo." Jorg je poudaril, da pričakujejo višji nivo, otroci pa bodo morali uporabiti moderne tehnike priprave jedi in postavitev, torej je bila tokratna naloga iz osnovnih sestavin pripraviti čim bolj moderen krožnik.

Otroci so se pognali v trgovino. Leon Taj in Matic sta se odločila pripravljati morski krožnik, Vitan in Oliver pa mesnega, temu primerno pa so fantje tudi nabirali sestavine. Ko so pridrveli iz trgovine in zložili sestavine iz košaric, se je začelo odštevanje 60 minut.

Leon Taj in Matic sta začela organizirano in zbrano. "Odločale bodo malenkosti," je pokomentiral Gregor, ki je opazoval otroke med kuhanjem. Leon Taj in Matic sta pripravljala hobotnico, ki sta jo želela najprej pokuhati in nato popeči na olju, hrustek in pečene školjke. Leon Taj je Jorgu v začetku deloval malce zmeden. Oliver in Vitan sta kuhati začela polna zagona in delovala sta organizirana: lotila sta priprave steaka iz govejega mesa, pireja iz kolerabe, prosene kaše z jurčki in omake iz jušne zelenjave in mesa.

K Oliverju in Vitanu je pristopila Mojca in govorila in govorila ... Fanta sta postajala živčna. Vse se je stopnjevalo, dokler ni Oliver ponesreči stresel preveč popra.

Tudi Maticu in Leonu Taju ni šlo vse po planu. Leonu Taju nikakor ni uspelo lepo ubiti jajca – vsakič se mu je razlil. Oliver in Vitan sta reševala težave s preveč popra v omaki. Bala sta se, da bo z reduciranjem okus le še močnejši.

Sašo je naznanil, da je do konca na voljo le še 10 minut, Matic in Leon Taj nista imela pripravljenega še skoraj nič. "Hobotnica še ni kuhana, jajčki še niso narejeni, nič ni ..." sta ugotavljala. Vitan je rekel, da ga je skoraj kap. Sašo pa se je le pošalil – do konca kuhanja so imeli v resnici še 30 minut.

Nenadoma je zazvonilo – čas za izziv. Iz vsakega para je po en kuhar stekel k Sašu. V darilu, do katerega sta se morala priplaziti po vseh štirih s prevezanimi očmi, je bilo nekaj, kar lahko uporabijo pri kuhanju. Kdor prvi prispe do darila, od tistega je. Prvo darilo – listki – je šlo k Oliverju in Vitanu. Drugo darilo – žlica – pa Leonu Taju. Tretje darilo je vzel Oliver – bil je tartuf.

Pet minut do konca. Leon Taj in Matic sta samozavestno finiširala. Oliver in Vitan sta bila po drugi strani raztresena in v veliki paniki. Le še 30 sekund. "Kar bo, bo ..." se je tolažil Oliver. "Greva proti zmagi." V zadnjih sekundah jima je jedi le uspelo postaviti na krožnik, a ne tako lično, kot sta želela. Leon Taj in Matic sta bila na svojo stvaritev izjemno ponosna.

Kar se tiče čistoče in tempa kuhanja, je bil Jorg navdušen nad Leonom Tajem in Maticem, medtem ko sta imela Oliver in Vitan v kuhinji mali kaos. Tudi reševanje omake s preveč popra ni šlo po načrtu ... Mojca je pristopila in svetovala, da se lotita priprave omake od začetka.

Najprej so Jorg, Mojca in Gregor poskusili krožnik, ki sta ga pripravila Leon Taj in Matic. "Kapesanta je v nulo," so ugotavljali. Tudi nad hrustkom so bili navdušeni . "Zelo zelo lep krožnik," je pristavila Mojca. Jorg : "Ne le restavracijski, na res visokem nivoju." "Veliko komponent je, zelo premišljen krožnik," je bil navdušen Gregor. Jorga sta fanta očarala s popolno kombinacijo sladkobe, slanosti, kisline ... Mojca je krožnik imenovala za 'morsko simfonijo'.

"A je tle bomba padla?" je Jorg pokomentiral, ko je stopil v kuhinjo Oliverja in Vitana. Bila sta pod pritiskom, ker sta morala omako delati znova, zato jima je zmanjkalo časa za pospravljanje. Meso, ki so ga vzeli iz ponvice in so ga sprva poskusili, je bilo za žirante prepečeno, a vseeno okusno začinjeno. Nad videzom tega krožnika žiranti niso bili tako zelo navdušeni kot nad prejšnjim. Nova omaka je bila preveč redka, meso, ki je bilo na postavljenem krožniku, pa odlično. Mojca je bila navdušena nad celotnim krožnikom. Le 'mah' je bil malo premalo pečen, je razložila.

Ocene:

Žiranti so obema paroma podelili zvezdice. "Danes je bilo treba stopiti v velike kuharske čevlje," je pokomentiral Jorg in žiranti so najprej pohvalili Oliverja in Matica. Gregor: "Meso je bilo top, kroglica presenečenja je bila super." So pa žiranti našli tudi nekaj napak: premalo pečen hrustek in precej pekoča omaka, premalo sta tudi izkoristila tartruf.

Vitan in Oliver: Mojca 4, Gregor 4 in Jorg 4, skupaj 12 zvezdic.

"Vidva sta izziv izpeljala kot prava kuharja," je Jorg pohvalil Leona Taja in Matica. Gregor: "Videz krožnika je bil vau." Mojca je nadaljevala, da napak pri njunem krožniku praktično niso našli.

Leon Taj in Matic: Mojca 5, Gregor 5 in Jorg 5, skupno 15 zvezdic. Leon Taj in Matic sta postala nova mini finalista!