NAGRADNA IGRA: Kdo si želi predpasnik Mali šef Slovenije?

Letošnjo pomlad na POP TV zopet spremljamo Male šefe, ki naše stroge sodnike navdušujejo s kuharskimi mojstrovinami. In čeprav je šov izjemno simpatičen in priljubljen, bo gledanje tega samo še zabavnejše, če si boste prej pripravili okusen prigrizek. Za kuhanje pa potrebujete predpasnik, kajne? Sodelujte v nagradni igri in ga osvojite!

Na POP TV se lahko vsako nedeljo sprostimo ob ogledu mladih in nadobudnih kuharjev, ki v oddaji Mali šef Slovenijespretno sučejo svoje kuhalnice in se ne pustijo motiti med početjem tistega, kar jim gre dobro od rok – kuhanja. Če ste med tistimi, ki so se že navdušili nad vsebino zabavne družinske oddaje oziroma ste tako ali drugače naklonjeni kuhanju in kulinariki, boste zagotovo navdušeni tudi nad simpatičnim in uporabnim barvnim predpasnikom, ki ga lahko osvojite v naši nagradni igri. Do petka, 19. marca, do 12. ure izpolnite spodnjo prijavnico – z malo sreče pa lahko pristanete med tremi nagrajenci, ki se bodo razveselili kuharskih pripomočkov Malega šefa Slovenije.