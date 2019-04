NAGRADNA IGRA: Mali šef Slovenije razveseljuje s kuharskim kompletom

Ob nedeljah nas na POP TV nadebudni kuharji razveseljujejo v družinskem šovu Mali šef Slovenije.Tako smo dobili že drugi par, ki se bo pomeril v polfinalu kuharskega šova, mali kuharji pa so dokazali, da so veliki šefi.

Mi pa vas razveseljujemo z nagradno igro, v kateri lahko trije srečneži osvojite kuharske pripomočke, s katerimi bodo kuharske dogodivščine še bolj pestre.

Vse, kar morate storiti, je, da do četrtka, 11. aprila, do 11. ure izpolnite spodnjo prijavnico. In seveda ne zamudite zabavne družinske oddaje Mali šef Slovenije v nedeljo ob 18.10 na POP TV.