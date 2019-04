NAGRADNA IGRA: S fotografijo svoje kuharske mojstrovine do nagrade

Je kuhanje za vas več kot le nuja in ga s kančkom domišljije popeljete na nivo umetnosti? Ali pa je vaša jed že zaradi okusa mojstrovina sama po sebi? Fotografirajte jed ali sladico, ki jo najraje pripravite in ste nanjo najbolj ponosni, in si prislužite nagrado!

Delite z nami fotografijo jedi, ki jo najraje skuhate ali ste nanjo najbolj ponosni in osvojite simpatično nagrado. FOTO: POP TV Kuharski navdušenci, pozor! Pripravili smo vam posebno nagradno igro, v kateri se boste lahko pohvalili s svojimi kuharskimi sposobnostmi. Ker je najpomembnejša sestavina vsake jedi ljubezen, ne bomo ocenjevali izgleda jedi, ampak bomo med vsemi, ki boste z nami preko spodnje prijavnice delili fotografije jedi, na katero ste najbolj ponosni ali jo najraje skuhate, izžrebali tri nagrajence, ki se bodo razveselili darilnega paketa Malega šefa Slovenije. Za utrinke iz zakulisja skočite na Facebook stran Malega šefa Slovenije! Prav vse pa bomo ponosno pokazali v posebni galeriji na Facebook strani Mali šef Slovenije, kjer bodo lahko vaše kreacije občudovali tudi drugi. Kuhalnice v roke in akcija! Časa imate do četrtka, 25. aprila do 12. ure. In seveda, ne zamudite prihodnje oddaje Malega šefa Slovenije v nedeljo ob 18.10 na POP TV. NaVOYOpa vas mali kuharski mojstri čakajo že en dan prej. Mali šef Slovenije: Glasujte! FOTO: POP TV