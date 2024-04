Najmlajši tekmovalki razorožili tudi najstrožjega žiranta

Najmlajši tekmovalki pripravita jed brez napak

Od polfinala Malega šefa Slovenije nas loči samo še ena oddaja. Za predzadnjo vstopnico sta se to nedeljo potegovali Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča Jagra iz Marezig. Mladi kuharski mojstrici sta si močno želeli zmagati: "Ker nočeva več hoditi v šolo, hočeva hoditi samo še v Malega šefa." In nista ostali samo pri besedah, pa čeprav sta jima na poti stala dva, prav tako odlična kuharja. Da bi prišli do cilja, sta dali vse od sebe.

Žiranti so na nov meni Malega šefa uvrstili raco, ob tem pa poudarili, da naloga res ni lahka. Dekleti sta morali biti posebej previdni, da sta uporabili čim več ali pa kar celo žival. A bili sta neustrašni, hiteli sta z nabiranjem sestavin, nato pa presenetili s suverenim razkosavanjem race. Videli smo tudi menjavo beder za prsi, zato da bi mladi kuharji bolje izkoristili dodeljeno sestavino.

Niki in Cataleyi je uspelo pripraviti zelo lep in okusen krožnik. Žiranti so pohvalili žameten pire iz buče, okusno omako in pravilno pripravljene račje prsi. Navdušili sta tudi z izredno okusno pašteto, za piko na i pa sta poskrbeli s pravilnim izborom zelišč. Mojca Trnovec: "Res poezija." Ker je bila njuna jed brez napak, sta se razveselili 15-ih zvezdic.

Navdušili sta celo strogega Jorga Zupana, ki je jed pohvalil kot najboljšo do sedaj. In to je bila ena od želja najboljših prijateljic in sošolk. Z njo v paketu pa sta uresničili še drugo željo, ki je bila - v Malem šefu dokazati, da znata dobro kuhati svoji mladosti navkljub. Nika je namreč stara 9 let in pol, Cataleya jih je dopolnila 10, zato sta najmlajši tekmovalki letošnje sezone.

V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.