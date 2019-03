Napeto bo: začenja se Mali šef Slovenije

V šovu bo tekmovalo 8 parov šolarjev. A najprej spoznajte prva para, ki bosta kuhala in se trem žirantom predstavila v prvi oddaji, ki bo na sporedu 31. marca ob 18.10 na POP TV. Tekmovalci se potegujejo za naziv mali šef Slovenije in denarno podporo, ki jo prejme šola, ki jo obiskujejo, in jo podarja prijatelj oddaje Mali šef Slovenije, Mercator . Kdo se bo nocoj že uvrstil v polfinale?

Maša in Martin

12-letna Maša Odar Kristanin Martin Peter Škrabaobiskujeta Osnovno šolo Cirila Kosmača v Piranu. Simpatična tekmovalca se med seboj dobro razumeta, obožujeta glasbo in oba igrata violino. Medtem ko Maša rada pripravlja tortilje, piščanca in testenine, obožuje mamino bolognese omako, Martin Peter najraje peče pice, to pa je tudi njegova najljubša jed.

Maša pravi, da najraje kuha z mamo in prijateljem Petrom, in sicer za prijatelje, družino in njena mucka."Se pravi, za vse, ki me imajo radi,"doda. Njen kuharski vzornik ni nihče drug kot "TV-faca Gordon Ramsay". Maša je nabrito dekle, ki se rado pošali – in tako je tudi, ko pogovor nanese na to, kaj je njena najljubša sestavina."Meso v vseh oblikah," izstreli. In najljubša sladica? "Lazanja! (smeh) … jagodičevje." Kot pove, ni najbolj navdušena nad ribami, vseeno pa si z veseljem privošči kakšne školjke in kozice. Njena 'pregreha', s katero ji mami ne dovoli ravno pretiravati, je čips. "Čeprav se mi zdi, da mi ni nič takšnega všeč, kar mi mami ne bi dovolila."

Mašina najljubša knjiga je Harry Potter, film Jaz, baraba (3. del), najraje pa prisluhne Charlieju Puthu in Katy Perry. Med športi pa, kot pravi: "definitivno košarka in motoGP!" Doma bosta poleg družine zanjo navijala tudi njena mucka "črni mačkon Chilly in navihana mucica Lunga".

Martin najraje kuha z mamo za družino in nima pravega kuharskega vzornika. Njegove najljubše sestavine so sir, kari in cimet, ne mara pa brokolija in priprave rib. Kot pravi, sta najljubša knjiga in film Harry Potter, glasbeni izvajalec pa AC/DC.