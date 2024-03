Navdušeni žiranti podelili 15 zvezdic

Tokrat so mali kuharji potovali v čase, ko je bilo na voljo neprimerljivo manj sestavin. Izvirnosti jim ni manjkalo in dostavili so okusne jedi. A redoljubni in zbrani Lavina in Ema sta pokazali nekaj več in 15 zvezdic ju je odneslo v polfinale.

V časovni stroj sta tokrat stopila dva para iz Ljubljane. 10-letnici Lavina in Ema iz OŠ Trnovo, ki sta zelo zgovorni, veselita se nastopanja v oddaji in prvega izziva se lotevata z enim samim ciljem – zmagati. Za pult druge kuhinje sta stopila Mark in Mark iz OŠ Prule. Pravita, da sta si med poukom pravo nasprotje; en sledi pri pouku in sodeluje, drugi ne najbolj, oba si želita biti glavna in druži ju velika želja po zmagi. Tokratni izziv: Kuhali bodo kot se je kuhalo včasih Voditelj Sašo je napovedal, da bodo morali mali šefi tokrat odpotovati v preteklost, in sicer kar 75 let nazaj, v čas, ko je zaživel prvi Mercator. Tedanje jedi so bile veliko bolj preproste, predvsem pa ni bilo na voljo toliko sestavin, kot jih imamo danes. Prvi Mercator je imel recimo le 40 izdelkov, medtem ko jih ima zdaj 40 tisoč. In tudi mali šefi so dobili danes ozek nabor 'starih' sestavin, iz katerih so morali pripraviti nekaj okusnega in izvirnega.

Sašo malim šefom priskrbi košarici s sestavinami FOTO: POP TV icon-expand

Lavina in Ema sta se lotili priprave tradicionalne gorenjske prate s šunko in kruhom, Mark in Mark pa skutnih štrukljev v juhi iz sirotke in zelenjave. Zgovorni dekleti sta malce provocirali Marka in Marka, fanta pa se nista dala ... Žiranti Mojca, Jorg in Gregor so opazili, da Mark Božiček namesto kuhanju z očmi sledi njim. Nenadoma je zazvonilo. M. Božiček in Ema sta morala igrati ristanc, Mark je moral oponašati opico, Ema Jorga ... Po opravljenem izzivu sta se vrnila vsak v svojo kuhinjo.

Tekmovalci so našli čas tudi za zabavo. FOTO: POP TV icon-expand

Dekleti popolnoma umirjeni, fanta pa živčna Mark in Mark sta se neprestano zbadala, dekleti pa sta delovali kot izjemno uigran tim. 20 minut pred koncem je nova zazvonilo in tokrat je bil na vrsti za izziv M. Vidrih. Zapel je Kuža pazi v operni izvedbi ter požel kar nekaj smeha. Nato je izziv morala opraviti še Lavina, in sicer je morala na ves glas zavpiti "Sašo je zakon". Oba sta se nato vrnila v kuhinjo, a v kuhinji Marka in Marka ni šlo vse po načrtih.

Zbrani Lavina in Ema FOTO: POP TV icon-expand

Marka Božička popadel strah Bolj kot se je čas iztekal, bolj je bil Mark Božiček pod pritiskom. "Žiranti so zelo strašni," je dejal. "Bolj kot je šel čas proti koncu, bolj je šla samozavest dol." V mislih mu je odzvanjalo le "izgubili bomo, nismo dobri", je zaupal. Kuhinja fantov je bila umazana, Mark Božiček je delo prepuščal Marku Vidrihu, ni pa hotel pospravljati. V kuhinji je tako nekaj časa le postopal, nato pa le prestavil v najvišjo prestavo. Dekleti sta bili umirjeni. Čas se je iztekel in obema paroma je uspelo dostaviti krožnike točno take, kot so si jih zamislili.

Žiranti poskusijo jedi – ena jed jih sezuje Najprej so žiranti pokušali jed Marka in Marka. Mark Vidrih je bil razočaran, češ da je Marku Božičku med kuhanjem večkrat rekel, naj počisti, ko ni imel za delati drugih stvari. "Ampak se mu ni dalo," je povedal. Žiranti so okušali najprej nadev, ki se jim je zdel zelo dober in uravnotežen. Le male premalo slana je bila jed za njihov okus. Mojci je bil krožnik všeč. "Tradicionalno, a malo drugače." Poskusili so še juho. "Zanimivo," je pokomentiral Jorg. Gregor je dodal, da mu je štrukelj okusen, z juho pa se malce izgubi.

Jed, ki sta jo pripravila Mark in Mark FOTO: POP TV icon-expand

Okusili so še jed deklet. Pospravljen pult je takoj ustvaril pozitiven prvi vtis. Prata je bila žirantom všeč. Hren se je Mojci zdel malce grenek, vse skupaj pa je, kot je dodala, 'funkcioniralo'. Postavitev jim je bila všeč, prato pa je Jorg opisal kot zanimivo, okusno ter dodal, da je omakica super.

Jed, ki sta jo pripravili Ema in Lavina FOTO: POP TV icon-expand

Žiranti so morali sprejeti odločitev in paroma sporočiti ocene. Ocene: Mark in Mark: Mojca 4, Gregor 4 in Jorg 3, skupaj 11 zvezdic. Lavina in Ema: Mojca 5, Gregor 5 in Jorg 5, skupaj 15 zvezdic. Lavina in Ema sta postali polfinalistki! Mark in Mark sta bila razočarana, a sta se ob tem, kot sta povedala, nekaj naučila: prihodnjič se bosta bolj potrudila, bolj pridno čistila, bolje sodelovala.

Presrečni Ema in Lavina sta zbrali vse možne zvezdice. FOTO: POP TV icon-expand