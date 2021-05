Ne le finalista, znana sta tudi superfinalista!

Posebnost devete, predzadnje oddaje v tretji sezoni šova Mali šef Slovenije je bila, da smo spremljali kar dva velika kuharska spopada. Medtem ko ste se najprej brata Gabriel in Emanuel pomerila proti Viki in Mihu, sta se zmagovalca tega dvoboja morala spopasti še enkrat, in sicer s preostalima dvema paroma finalistov. Preverite, kdo bo prihodnji teden kuhal v velikem finalu Malega šefa in se boril za najvišjo donacijo v višini 10 tisočakov, ki jo podarja Mercator!

V prvem delu oddaje sta se Gabriel in Emanuel Feguš iz OŠ Videm, podružnica Leskovec pomerila proti Prekmurcema Mihi Horvatu in Viki Magdič iz OŠ Turnišče. Kot običajno so tekmovalci najprej merili moči v tehničnem izzivu, nato pa pokazali še svoje kuharsko znanje. Tokrat sta oba para popolnoma očarala žirante in prvič v zgodovini šova je prišlo do izenačenja.

'A obvladaš?!' V prvem izzivu so morali mali kuharji sestavine in jedi razvrstiti po abecedi in zmagal je par, ki je bil hitrejši. Vsi štirje tekmovalci so dirkali po studiu in razvrščali jedi. Prva sta jedi in sestavine razvrstila Miha in Vika in zaklicala sta: "Stop!" Vseh 25 sta razvrstila pravilno in si prislužila prednost v glavnem izzivu 'Najboljši krožnik'. Med možnostni 'plus 5 minut', 'glas žiranta', 'roka žiranta' in 'pika na i žiranta' sta se odločila za prvo možnost. Krvavica – sladica?

Jorg in Mojca sta si po kuhanju zelo različna, a nekaj le imata skupnega – oba obožujeta krvavice. Za glavni izziv sta izbrala nekaj zares posebnega. Otrokom sta za nalogo naložila, naj pripravijo krvavico – sladico. "Kaj? Krvavica je lahko sladica?" sta se brata čudila, a je Mojca hitro pojasnila, da je v resnici izziv ta, da morajo pripraviti sladico, ki bo na pogled podobna krvavici. Za pripravo sladice so imeli tokrat na voljo le 50 minut. "Še dobro, da sva se odločila za plus pet minut!"sta se veselila Miha in Vika. Otroci pokazali bujno domišljijo in veliko znanja Vika in Miha sta hitela pripravljati krvavico iz čokoladne mase. Dodala sta muškatni orešček, malo timijana. Gabriel in Emanuel sta s pripravo pričela 5 minut za Viko in Miho. Tudi onadva sta se odločila za čokoladno klobaso. "Ocvirke lahko narediva iz rozin in orehov," sta se domislila, za 'zelje' pa so se jima zdela najprimernejša kar jabolka. "Cel recept imava v glavi, to je adrenalin," sta še dodala. "Izziv ni preprost," je bil jasen Jorg."Na krožniku mora biti videti kot krvavica z zeljem, okus ne sme biti presladek. Biti mora malo kisline, malo svežine." Uroš se je strinjal, da je naloga težka. Vika in Miha sta začimbe dodajala po občutku. Mojca je poskusila in predlagala, naj raje poskusita in vse skupaj malce ublažita. Preverila je še, kako napreduje priprava jedi pri Emanuelu in Gabrielu. Zanimalo jo je, ali bo njuna masa dovolj gladka, da bo ostala sprijeta v 'krvavici', a sta ji pojasnila, da to ni njun namen. "Pri krvavicah masa ni gladka,"sta jo podučila. "Aha, torej ko bomo krvavico razrezali, se bo razdrobila,"je povzela Mojca in dodala, da je 'v njenem koncu' običajno krvavica povsem gladka in da se njune sladice že veseli. Dve minuti pred koncem. Oba para sta bila povsem umirjena, Sašo si je ogledoval, kaj bi lahko poskusil. A neuspešno. Oba para sta bila osredotočena na delo in ob izteku časa sta oba jed suvereno postavila pred žirante. Trenutek resnice ...

icon-expand Jed, ki sta jo pripravila Gabrijel in Emanuel FOTO: POP TV

Gabriel in Emanuel sta bila nekoliko zaskrbljena, ker sta se bala, da bo masa, iz katere sta izdelala čokoladne krvavice, preveč prhka. Pred žirante sta vseeno postavila čokoladno klobaso, 'zelje' iz jabolk, 'ocvirke' iz rozin in 'krompir' iz maslenega testa.

icon-expand Jed, ki sta jo pripravila Vika in Miha FOTO: POP TV

Miha in Vika sta pripravila čokoladno 'krvavico' s kostanjem, 'repo' iz topinamburja, marcipan sta oblikovala v slanino, 'matevž' pa je bil vanilijev puding s čokolado. "Vau, kaj ste nam predstavili! Noro!"je bil iskreno navdušen Uroš. "Kapo dol, čestitam!" Uroš je poskusil sladice in ostal brez besed. "Noro. Brez besed," je bil njegov komentar. "Čestitam," je bila navdušena tudi Mojca. "Vrhunsko, čestitam." Zadnji je poskusil Jorg. "Pričakoval sem nekaj dobrega, nisem pa pričakoval, da boste postavili pred nas take krožnike! To je videti kot prava krvavica. Meni se kar smeje!" je bil presenečen.

Oba para sta bila deležna pohval in pozitivnih kritik. Odločitev, ki so jo morali sprejeti žiranti, je bila ena najtežjih doslej, saj sta bila para izenačena. Zgodilo se je prvič v zgodovini šova Vika in Miha sta prejela od Uroša 5 zvezdic, Mojce 5 zvezdic in od Jorga prav tako 5 zvezdic. Skupaj torej 15. Emanuel in Gabriel sta prejela 5 zvezdic od Uroša, 5 od Mojce in od Jorga 5. Skupaj torej prav tako 15 zvezdic."Imamo izenačenje, tokrat se je prvič to zgodilo," je pojasnil Sašo. V primeru izenačenja se morajo žiranti posvetovati in se odločiti, koga pošljejo v finale. Okusnost, videz, tekstura. Pretehtali so vse še enkrat."Odločale so nianse," je pojasnil Uroš. "Ena krvavica je bila za nianso bolj podobna pravi krvavici. Emanuel in Gabriel, vidva gresta v finale!" je naposled odločil Uroš.

Ne zamudite: prihodnji teden nas čaka veliki finale!

Finalisti se spopadejo za superfinale Emanuelu in Gabrielu so se v studiu pridružili še preostali finalisti: Jan in Kristian terŽan in Janez. Pred malimi kuharji je bila tako še zadnja preizkušnja pred velikim finalom. "5 tisočakov že imava, zdaj greva po desetko!" je bil jasen Janez."V prvi oddaji sva izgubila proti Janu in Kristianu, zdaj ju bova končno lahko premagala,"je bil odločen Gabriel."Ko sem videl brata v finalu … sem mislil, da sem se ju že otresel, a ne bo šlo tako zlahka,"je hkrati z glavo zmajeval Jan. "Tokrat ni pomembno, kdo je prvi in drugi, pomembno je, kdo je tretji. Tretji se bo danes poslovil od velikega finala in za svojo šolo osvojil Mercatorjevo nagrado v višini 5.000 evrov!" je naznanil Sašo. Priprave na praznovanje "Pripraviti boste morali sedem prigrizkov in eno pijačo. Brez teh komponent si preprosto ne predstavljam otroške rojstnodnevne zabave," je povedala Mojca. "Pijača je jagodni smuti, prigrizki pa: obloženi kruhki, grisini palčke s pečenim pršutom, kozice v tampuri, zelenjavne palčke z domačo majonezo, obloženi kolački z masleno kremo, sadna nabodala ter tisto, kar najraje jemo – hot dog." "Naenkrat lahko kuha samo po eden iz vsakega para, drugi lahko daje samo napotke in nasvete," je Jorg razložil pravila, Uroš pa dodal: "Menjali se boste lahko na 10 minut, na voljo pa imate skupno 45 minut."

icon-expand V boju za super finale ... FOTO: POP TV