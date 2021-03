Nik zaupal svoj recept za uspeh

Nika je začela kuhati pri 6 letih, in sicer je z babico pekla peciva. Tudi Nik je pri kuhanju sodeloval že kot otrok, ko je pri dveh ali treh letih sedel na kuhinjskem pultu in gledal mami med kuhanjem. Oba sta že pred snemanjem oddaje lani dejala, da se želita s kuhanjem ukvarjati tudi v prihodnje, morda celo profesionalno. Še vedno snemata zabavne videoposnetke, ki jih objavljata na YouTube kanalu in nedavno sta ustvarila kanal Kuharček, preko katerega ju lahko oboževalci podprejo in jima pomagajo pri ustvarjanju vsebin.

Nik si želi imeti nekoč svojo verigo restavracij in kot kaže, že vihti kuhalnico v pravo smer. Ima svojo malo kuhinjo, v kateri pili svoje kuharsko znanje. Pravzaprav je to nekdanja lesena hišica za igro, ki jo je na vrtu postavil z očetovo pomočjo. V njej pripravlja prigrizke, sladice, ponuja pijačo, v zameno pa vzame samo toliko, da lahko kupi nove sestavine. Kot pravi njegova kuharska zaveznica in soustvarjalka Nika malo v šali, malo zares, je Nik trmast in tečen, a v redu fant. Pohvalijo ga tudi sosedje, ki jim nemalokrat prinese kaj za pod zob.

Recept za uspeh

In kaj Nik stori, ko mu nekaj ne gre? »Poskusim še enkrat. In če ne uspe, še enkrat. Potem nekaj časa počakam … in poskusim še enkrat, in tako vse, dokler ne uspe,« je nedavno zaupal za oddajo Preverjeno. Odličen recept za nizanje uspehov, podiranje meja in hkrati krasen nasvet tudi za vse, ki se bodo za naziv Mali šef Slovenije potegovali v letošnji, že 3. sezoni oddaje Mali šef Slovenije.