Nika in Cataleya pripravili enega najboljših krožnikov

Kuharski pari, ki se v prvem krogu kuharskih dvobojev niso uspeli uvrstiti v polfinale, imajo zdaj še eno možnost. Prvi se bodo za vstopnico v polfinale potegovali Nika in Cataleya ter Mark in Mark. Odločale bodo podrobnosti.

Po prvem krogu kuhanja imajo pari zdaj še eno možnost, da se pokažejo v svoji najboljši luči in si prislužijo mesto v polfinalu. Tokrat so se pomerili Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige , katerih prvi obrok je bil premalo začinjen, ter Mark in Mark iz OŠ Prule , ki sta imela v prvem krogu nekaj izzivov z komuniciranjem. Dekleti sta se odločili, da bosta več pozornosti namenili začimbam, fanta pa sodelovanju.

Voditelj Sašo Stare je vsem štirim malim šefom svetoval, naj tokrat sproti pokušajo jedi, nato pa so jim žiranti Jorg Zupan, Gregor Jager in Mojca Ternovec razložili, kaj je glavna nit tokratnega kuhanja. Otroci bodo pripravljali račko, dodatna naloga pa je kuhati tako, da bo čim manj ostankov. In glavna sestavina? Raca, ki jo je bilo treba še razkosati. Otroci so tako morali temeljito razmisliti, kako vse lahko porabijo dele račke. "Raco bo treba razkosati," sta ugotavljala fanta. Nika in Cataleya sta priznali, da izziv ni lahek.

Mali kuharji z izmenjavo sestavin poskrbijo za manj ostankov Oba para sta se pognala v trgovino, skrbno izbrala sestavine, nato pa se je začelo odštevanje časa – na voljo so tokrat imeli 90 in ne 60 minut. Že takoj v začetku so otroci izvedli super potezo – Mark in Mark sta Niki in Cataleyi dala prsa, dekleti pa fantoma bedra. Nika in Cataleya sta se lotili priprave bučnega pireja in račjih prsi ter pašteto. Mark in Mark sta pripravljala račja bedra v vinski omaki, poleg pa riž z brusnicami in pistacijami ter račjo pašteto. Tokrat sta bila fanta bolj umirjena in sta lepo sodelovala, dekleti sta raco razkosavali brez strahu in z veliko vneme.

Medtem je Mark Božiček ugotovil, da je pozabil na vrsto opravil ... a ker je to ugotovil še pravi čas, je napake lahko odpravil.

Zazvonilo je. Male kuharje je čakal izziv – v temne posode so morali dati roko in ugotoviti, kaj je v njih. Predstavnika obeh kuharskih parov sta bila uspešna in kuhanje se je nadaljevalo. Mark in Mark sta vse delala po načrtu – a Marku Božičku se je ves čas zdelo, da sta na nekaj pozabila ... Nika in Cataleya sta se medtem kar malce igrali, ko sta čakali, da se sestavine skuhajo. Fanta sta pri kuhanju riža prišla do dileme – ali naj bo še malo 'na zob' ali ne? Mark B. je zbral pogum in kar povprašal žirante, kaj jim je bolj všeč. Znova je zazvonilo in še druga dva tekmovalca je čakal enak izziv – ugotoviti, kaj se skriva v posodah. Na koncu je ostala še ena škatla. Kaj je v njej, so morali ugotoviti žiranti. Mojca je takoj uganila, da gre za krempeljčke.

Še pet minut in oba para sta začela postavljati jedi na krožnik. Dekletoma je šlo super, Mark in Mark sta bila malenkost počasnejša. V štirih minutah sta postavila hrano na en krožnik, minuto pred koncem sta ju čakala še dva krožnika. Fanta sta pohitela in naposled jima je le uspelo. Le pult ni bil tako pospravljen ... Žiranti poskusijo jedi

Mojca je ocenila, da je pult na meji pospravljenosti, a veliko boljši kot prejšnjič. Pašteta je bila Jorgu všeč, Gregorja pa ni spominjala na pašteto. Riž je bil za Jorga preveč 'al dente', všeč mu je bila pistacija, Gregorju pa brusnice, ki so dodale kislino. Meso je bilo za kuharske mojstre presenečenje. Gregorju je bila celotna kombinacija všeč, posebej omaka. Enako tudi Jorgu in Mojci.

Žiranti so poskusili še jedi, ki sta jih pripravili dekleti. Bučni pire je bil vsem trem žirantom všeč, posebej tekstura, pa tudi začinjenost so pohvalili. Račka je bila odlično pečena, odležana in zato lepo rožnata. Pašteta je vse tri žirante očarala. "Poezija," so zaključili pokušino.

Ocene: Sledilo je ocenjevanje. Mark in Mark: Jorg 4, Mojca 5 in Gregor 5, skupno 14 točk. Nika in Cataleya: Mojca 5, Gregor 5 in Jorg 5, skupno 15 točk. Nika in Cataleya sta tako postali polfinalistki in se razveselili tega velikega koraka proti nazivu Mali šef Slovenije te sezone. Fanta sta bila sicer razočarana, a hkrati odločena, da se njuna kuharska pot tu ne bo končala.

