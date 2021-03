Nikoli ne uganete, katera je prva 'jed', ki jo je skuhala Mojca

Se spomnite, kaj je tisto prvo, kar ste skuhali v življenju? Žirantka šova Mali šef Slovenija Mojca Trnovec je zaupala, kaj je bila njena prva 'jed'.

Na zamudite oddaje #malisef, ki bo na sporedu DANES ob 17.50 na POP TV!

Ne, niso bile ne palačinke, ne hrenovke, in niti jajca. Malo v šali, malo zares – Mojca pravi, da je, kot ji je povedal oče, prva 'jed', ki jo je v življenju skuhala, 'mula'! Tako kot verjetno marsikateri otrok. A otroci, ki kuhajo v šovu Mali šef Slovenije, kuhajo vse prej kot mulo. Na mizo postavljajo prave kuharske mojstrovine!

Preteklo nedeljo smo dobili že prva polfinalista, ki sta si zmago priborila z vrhunskim sušijem. Tokrat se bosta za neposredno uvrstitev v polfinale borila dva nova usklajena para malih kuharjev. Žan Kern in Janez Zibelnik prihajata iz OŠ Matije Valjavca Predvor, Živa Rebolj in Zarja Eržen pa iz podružnične šole Jezersko. To je prvič, da se bosta v šovu borili ekipi iste šole. In ne samo to – tokrat bo kuhala tudi najmlajša tekmovalka vseh sezon!

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Para se predstavita 11-letni Žan Kern in 10-letni Janez Zibelnik sta prijatelja od rojstva, saj so prijatelji že njuni starši. Janez si želi postati šef, Žan pa kmet in pravita, da gresta na zmago! Denar bi rada namenila izgradnji zunanje učilnice, da bi lahko bili čim več na svežem zraku.

Za drugim kuhinjskim pultom bosta svoje kuharske sposobnosti pokazali Živa Rebolj in Zarja Eržen. Sta dobri prijateljici in sta bili sošolki v 3. in 4. razredu. Živa je zelo natančna, Zarja pa pravi, da ne more biti pri miru. Živa si želi postati matematik, Zarja pa modna oblikovalka. Kot pravi Živa, jima bo to pomagalo tudi v kuhinji: Zarja bo povedala, kaj kam paše, ona pa koliko česa je treba dodati. Zarja je sicer z devetimi leti najmlajša tekmovalka doslej. "Kljub temu, da sem najmlajša, imam največjo željo po zmagi!" je povedala. Z denarjem si želita prenove zunanjega igrišča. "Najina šola je zelo majhna, ampak ima veliko srce!"sta še poudarili.

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov