Nikoli ne uganete, kaj bodo pripravljali mali šefi v boju za finale

V zadnji polfinalni oddaji bomo dobili še tretja finalista. Bosta to brata Emanuel in Gabriel ali prijatelja Miha in Vika? A pozor: finalista pred velikim finalom, ki bo prihodnji teden, čaka še en izziv. Soočiti se bosta morala še s preostalimi finalisti, saj je v velikem finalu prostora le za dva kuharska para. Bosta imela zmagovalca polfinala dovolj moči?

icon-expand Mali šef Slovenije FOTO: POP TV

Čeprav mali kuharji neizmerno uživajo v kreiranju jedi, so tekmovanja vse prej kot preprosta. Adrenalin je na vrhuncu, trema občasno zamegli misli, roke se tresejo, po drugi strani pa je to priložnost, ko lahko vsakdo pokaže, kaj zna, in si dokaže, da zmore. Kako je bilo na enem prvih njegovih tekmovanj, se spominja tudi Uroš Štefelin. "Star sem bil približno 18 ali 19 let in to je bilo tekmovanje v kuhanju jedi v kotličku. Mi smo kuhali ričet. Zakaj se ga spomnim? Ker so bile kamere zraven in jaz sem se urezal! Ne bom pozabil do konca življenja."

V kuharskem šovu Mali šef so se razkrili že mnogi slovenski kuharski talenti in ustvarjanje mladih talentiranih kuharjev tudi velike kuharske mojstre vsakič znova pusti odprtih ust. "Ta sezona je izjemna. Otroci iz oddaje v oddajo prihajajo vedno bolj vedoželjni, več kreativnosti pokažejo, všeč mi je, ker je vsak krožnik nadgradnja naslednjega. Kreativnost me v tej sezoni preseneča,"je povedala Mojca Trnovec. In predzadnja oddaja že tretje sezone Malega šega Slovenije ne bo izjema. Para čaka težek izziv, ki mu marsikateri odrasel ne bi bil kos. Kateri par bo prepričljivejši in kdo bo le še korak stran od tega, da za svojo šolo osvoji Mercatorjevo darilo v višini 10.000 evrov in domov odnese pokal Malega šefa Slovenije?

"Danes se bova potrudila še toliko bolj, ker sva samo en korak od finala, in milijonprocentno bova dala vse od sebe," sta povedala brata, ki sta v polfinalno oddajo s seboj prinesla angelčke – ti so jima prinesli srečo že v pretekli oddaji. "Danes bova trgala hlače, trgala majice … in zmagala!"sta na drugi strani prepričana Miha in Vika, ki sta pred polfinalno oddajo, kot sta zaupala, veliko vadila. Si upate staviti, kdo bo zmagal?