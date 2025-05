Nocoj gre zares, prvi kuha Vid

Vid Vovk iz osnovne šole Brezovica je 13-letnik, ki najraje kuha za družino in prijatelje ter obožuje Gordona Ramsayja. Kot pravi, uživa, ko kuha sam, saj lahko takrat v miru ustvarja. Nova sezona šova Mali šef: mala mal'ca! mu je tako pisana na kožo. Otroci namreč tokrat ne tekmujejo več v parih, temveč posamezno. Vid ima to čast, da se bo nocoj vesoljni Sloveniji s svojo jedjo predstavil kot prvi mali kuhar te sezone. In ne, ne bo kuhal v studiu, temveč v prav posebni kuhinji! Ob strani mu bo stal zvesti oboževalec mladih kuharjev vseh sezon – voditelj Sašo Stare.