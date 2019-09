Nova sezona: kuharska oddaja Mali šef Slovenije se vrača

Zmagovalca prve sezone, Žakin Lan Verko, sta z nami delila svojo izkušnjo:

"Mali šef je nepozabna izkušnja, ki se je bova spominjala vse življenje. Naučila sva se veliko in še bolj vzljubila kuhanje. Zmaga nama je prinesla veliko prepoznavnost v Sloveniji. Ta oddaja je velika odskočna deska v svet kulinarike, to velja predvsem za Lana, ki letos veselo obiskuje 1. letnik srednje gostinske šole v Mariboru.

Sošolci so bili najinega sodelovanja v oddaji zelo veseli, privoščili so nama zmago in se z nama veselili. Bili so ponosni, da so najini sošolci. Zaenkrat so s prisluženo denarno podporo na šoli preuredili gospodinjsko učilnico z nakupom novih gospodinjskih aparatov, čakajo pa še na zunanja igrala."

Rad vrtiš kuhalnico tudi ti?

Namesto stripov bereš kuharske recepte?

Se ne bojiš naših žirantov in časovnega pritiska?

Prijavi se in se poteguj za naziv Mali šef Slovenije!