O oddaji Mali šef Slovenije

Mali šef Slovenije je zabavni kuharski šov, v katerem v kuharskih spretnostih tekmujejo otroci med 8. in 15. letom. Izbranih je osem parov otrok z osmih osnovnih šol iz osmih različnih pokrajin širom Slovenije.

Med seboj tekmujeta dva para z dveh različnih šol ter tako primerjata svoje kuharske spretnosti in znanje. Otroci sekljajo, kuhajo, pečejo, sodelujejo in tekmujejo, pri tem pa se potegujejo za naziv 'Mali šef Slovenije' in denarno podporo Mercatorja, prijatelja oddaje Mali šef Slovenije, s katero bodo pomagali svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje.

V šovu ni prostora za sebične

Posebnost šova Mali šef Slovenije je, da se tekmovalci ne borijo zase. Mladi kuharji se borijo za svoje sošolce, prijatelje in naslednje generacije učencev šole, ki jo obiskujejo.

Za svoj trud bodo denarno nagrajeni vsi sodelujoči pari, le en pa bo osvojil naziv Mali šef Slovenije! Sredstva, ki jih bosta osvojila zmagovalca, bo šola porabila za nekaj, kar res potrebuje, da bo lahko otrokom ponudila še več kot le tisto najnujnejše. Kaj točno naj s tem denarjem šola napravi, bo odločil zmagovalni par, mi pa bomo odločitev malih kuharjev razkrili tudi vam. Namig: biti mora nekaj, kar bo izboljšalo kakovost življenja šolarjev in služilo zdajšnji generaciji, pa tudi naslednjim.

Žiranti bodo določili le tri najboljše. O tem, kdo se bo uvrstil med 4. do 8. mestom, boste odločili vi, dragi gledalci, in sicer z uporabo posebnih kod za glasovanje, ki jih boste prejeli ob nakupu v kateri koli Mercatorjevi trgovini. Vzemite si čas in poglejte, kako ustvarjajo mladi kuharski mojstri, nato pa podprite par, ki vas bo najbolj očaral.

Tudi letos bo v studiu male šefe spremljal, spodbujal in bodril voditelj Sašo Stare.