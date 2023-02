O voditelju Malega šefa Slovenije

Priljubljeni voditelj in stand up komik Sašo Stare je v preteklih treh sezonah Malega šefa Slovenije vedno našel spodbudne besede za male kuharje in jih bodril tudi v situacijah, ko se jim je krožnik ponesrečil. Prepričan je, da so otroci iz sezone v sezono bolj motivirani, ker spremljajo oddajo Mali šef Slovenije že od samega začetka. " Jaz jih potolažim, ko jim ne gre in se z njimi zafrkavam, da malce pozabijo na kamere," dodaja voditelj, ki ga bomo letos lahko spremljali tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Veliko bolj sproščen in razigran, ko dela z otroki, in je vesel, ker so otroci najbolj iskreno občinstvo. "Iskreno ti povejo, ali jim je nekaj všeč ali ne, iskreno se ti bodo smejali, iskreno bodo zavijali z očmi in v trenutnem svetu je taka iskrenost kar redka," komentira Sašo, ki ne skriva navdušenja nad mladimi talenti. Pred vsako sezono rad izpostavi, da otroci resnično obvladajo kuhanje, ne samo toplih sendvičev in umešanih jajc, ampak precej bolj zahtevne jedi, ki sodijo v vrhunske restavracije. "Priprava, disciplina in organizacija, ki jo potrebuješ, da si sposoben to narediti v 80-minutah pred kamerami pa je neverjetna, tako da otroci ... kapo dol!"

Čeprav je skozi vse sezone na lastne oči videl pripravo ogromno jedi, je njegova najljubša jed pica in potrjuje, da je zanj še vedno kraljica. Med pandemijo covida-19 je tudi sam več časa posvetil kuhanju. Kupil je kamen za peko, s katerim lahko doma v navadni pečici pripravi pico, ki spominja na tisto iz krušne peči. Prav tako pa se je odločil za nakup litoželezne posode, v kateri lahko pripravi marsikatero jed.