O žirantih Malega šefa Slovenije

Gregor Jager je odraščal na kmetiji, ob kuhinji mame in babice, ki sta najbolj vplivali na njegovo poklicno pot. Po končani srednji gostinski šoli v Celju je znanje in izkušnje nabiral v priznanih slovenskih restavracijah, kot so Rožmarin, JB in Promenada, čez mejo pa v priznanih restavracijah La Subida, Kreuzwirt pri Lučanah, Hofkeller v Gradcu in Die Weinbank v Ehrenhausnu. Nato je prevzel vodenje kuhinje v Gostilni Maribor, leta 2021 pa se je "preselil" na Pohorje kot glavni chef in vodja kuhinje v hotelih Pohorje Village.

Drugi žirant je Jorg Zupan, mladi kuharski chef, nekakšna vzhajajoča zvezda slovenskega sveta kulinarike. Svojo kuharsko pot je začel ob Binetu Volčiču in se nato učil še ob Igorju Jagodicu. Kuharsko znanje je nadgrajeval v Avstraliji, Veliki Britaniji, na Norveškem v tamkajšnjih vrhunskih restavracijah, med drugim v dveh s tremi michelinovimi zvezdicami. Zdaj ima že svojo restavracijo, v šovu pa bo prevzel tudi vlogo nutricionista. Pri šovu vseeno pravi, da ne bo popuščal in da bo vse odvisno od ideje in izvedbe. "To je kuharski šov in ne šov simpatičnosti," je povedal.

Obrtnica leta 2018 Mojca Trnovec, sicer vodja gostinstva in kmetica, je še tretja žirantka, ki bo soodločala o tem, kateri par bo osvojil naziv Mali šef Slovenije in svoji šoli priboril največjo denarno podporo. Kot je zaupala, si želi, da bi otrokom "na pozitiven način prikazala, kako se prepleta delo vrhunskega kuharja z naravo, ki nam je resnično naša mati."