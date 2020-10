Obeta se nova sezona Malega šefa Slovenije: prijave že odprte

Znova je odprta nova sezona kuharske oddaje za najmlajše, Mali šef Slovenije!

Počitnice so odlična priložnost, da nadgradijo svoje kuharsko znanje. Naj si za trenutek odpočijejo od napornih urnikov preko spletnih platform in vstopijo v resnični svet tople kuhinje. V svet analognih tehtnic, žličk in žlic. Končno jim bo prav prišlo matematično znanje gramov in dekagramov. Pečica jim bo privzgojila potrpljenje in kuharski recepti natančnost ter pozornost. Naj končno vdihnejo prave vonjave iz domačih loncev, si oddahnejo od napornega vsakdana in začenjajo spoznavati svet z vsemi čutili. A hkrati naj ne pozabijo na sošolce. Na solidarnost in prijateljstvo. Na zabavne skupne trenutke in vse norčije, brez katerih ni pravega otroštva.

Tudi ti trenutki se bodo vrnili, do takrat pa - kuhajmo!

Prijavnico najdejo TUKAJ.