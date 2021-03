Obnoreli žirante in si prikuhali vseh 15 zvezdic

Simpatična dekleta so v studiu tokrat poskrbela za vse – smeh, kulinarični presežek in solze. Prvič letos so žiranti podelili vseh 15 zvezdic, kar je pričaralo poseben na smešek na obraz zmagovalk, Inje in Žive, ter privabilo solze na lica Neje in Agate. Inja in Živa sta si prislužili stolček v polfinalu, Nejo in Agato pa čaka še ena možnost, da si priborita polfinale.

V prvem izzivu 'A obvladaš?' so dekleta tekmovala v pripravi kokic – vendar ne v mikrovalovni pečici, kot to največkrat storimo doma, temveč v ponvi. Vsak par je imel na voljo po dve ponvi, cilj pa je bil prozorno posodo čim prej napolniti do vrha oziroma v 15 minutah pripraviti čim več kokic. Medtem ko je Agati in Neji nagajal štedilnik, sta Inja in Živa pekli in pekli. Ves čas sta spremljali Saša, ki je vsake toliko segel z roko v posodo kokic. Dobro sta obvladali razmere in premagali nasprotnici.

V studiu se je v drugem delu oddaje pojavil rožnati hladilnik. Gre za Urošev hladilnik, napolnjen s sestavinami, ki jih ima Uroš običajno doma: salama 'pasja radost', jajca, smetana, govnač ... Tokratna oddaja Mali šef Slovenije je bila posvečena ozaveščanju o problematiki zavržene hrane. Kar tretjina vse hrane na svetu se namreč zavrže. Sašo Stare pravi, da težavo rešuje tako, da vso hrano poje, preden poteče rok trajanja. Uroš Štefelin iz ostankov pripravlja nove jedi, Jorg in Mojca prav tako. V glavnem kuharskem izzivu so morale male šefice početi podobno kot veliki šefi – iz sestavin, ki so jih našle v hladilniku žiranta Uroša.

Najprej sta kuhati začeli Inja in Živa, 5 minut pozneje pa še Agata in Neja. Inja in Živa sta pripravljali kuhano govedino v marelični omaki z zelenim jabolkom in pripravili krhki zavitek iz govnača z ementalerjem in suho klobaso. Agata in Neja sta kuhali kremno porovo juho s čipsom pasje radosti, stroganoff (trakci stejka, kisle kumarice, gobe) ter cekine iz prosene kaše, bučk in korenja. Kuhanje je potekalo gladko, oba kuharska para sta dajala vse od sebe. "Pa smo na polovici časa,"je naznanil Sašo, Inja in Živa pa sta se čudili, kako na polovici, če sta onidve že skoraj vse pripravili. "V redu, pa 20 minut, če se pritožujete," je čas skrajšal Sašo. En par je imel časa dovolj, drugemu paru ga je začelo primanjkovati, a je na koncu dekletom uspelo vse postaviti na krožnike tako, kot so si zamislila. "Super izkoriščen moj hladilnik!"se je ob pogledu na pripravljene krožnike razveselil Uroš.

Navdušenje žirantov

Agata in Neja sta prvi postavili krožnik pred žirante. Uroš je pohvalil okus, a je bilo po njegovem mnenju premalo omake. "Ampak ko vse skupaj dam v usta, je pa okusno. Krožnik je okusen,"je bil navdušen in dodal, "čestitam za okus in izkoristek hladilnika."Mojca je pohvalila tehnično izvedbo prosene kaše, a dodala, da manjka soli, Jorg pa je pohvalil stroganoff. Dekleti sta bili s komentarji zadovoljni.