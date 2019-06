Oddaja Mali šef Slovenije osvojila drugo mesto na tekmovanju Pitch&Play Live

Mednarodna strokovna žirija ocenjuje oddaje na podlagi treh kriterijev: originalnost, univerzalnost in mednarodna aktualnost formata.

Med več kot 30 povabljenimi novimi formati iz 12 držav se je POP TV-jev format oddaje Mali šef Slovenije uvrstil med tri najboljše in osvojil odlično drugo mesto!



V zabavni oddaji Mali šef Slovenije se osem parov osnovnošolcev preko raziskovanja svojih kuharskih sposobnosti poteguje za denarno podporo za svojo šolo. Mercator je v oddaji prepoznal enak cilj in se odločil, da vse sodelujoče male kuharje nagradi še z donacijami za njihove šole in nakupom pripomočkov, ki jih le-te potrebujejo.

Mednarodna žirija tekmovanja Pitch&Play Live! je v oddaji prepoznala velik potencial v formatu, ki otroke spodbuja, da presežejo individualizem in pokažejo, da zmorejo biti pomembni člani družbe, ter ji omogočila pot na tuje trge.