Odštevamo do superfinala, glasujte!

Ema in Lavina iz OŠ Trnovo sta z odličnim tretjim mestom svoji šoli že prikuhali 5.000 evrov. Superfinalisti Leon Taj in Matic iz OŠ Jurija Dalmatina Krško ter Julija in Jakob iz OŠ Hruševec Šentjur se bosta v superfinalu borila za najvišji Mercatorjevi donaciji, vsi ostali mladi kuharski mojstri pa čakajo na vaše glasove.

Leon Taj in Matic skupaj z Julijo in Jakobom v superfinale V nedeljo smo po slavnostnem, a tudi napetem zadnjem polfinalu najprej dobili še zadnja mini finalista. Za to mesto so se v pripravi zabavnih, a zdravih prigrizkov pomerili Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige ter Julija in Jakob iz OŠ Hruševec Šentjur. Najmlajši tekmovalki sezone sta imeli super ideje in sta žirante zelo zabavali, a sta na koncu slavila Julija in Jakob, ki sta s svojimi izvrstnimi prigrizki brez napak osvojila vseh 15 zvezdic. S tem sta se uvrstila v mini finale, kjer sta se pomerila z Emo in Lavino iz OŠ Trnovo ter Leonom Tajem in Maticem iz OŠ Jurija Dalmatina Krško.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



Izvrstni kuharici Ema in Lavina sta OŠ Trnovo prikuhali 5.000 evrov. Čestitamo! icon-picture-layer-2 1 / 3

Trije pari so morali za uvrstitev v superfinale iz ostankov v 30-ih minutah pripraviti najboljšo možno jed. Vsi so imeli zelo dobre ideje in so lepo sodelovali, tudi Leon Taj in Matic sta pozabila na nezgodo z ognjem in uspešno dokončala svojo jed. Žirante sta najbolj navdušila prav Leon Taj in Matic ter Julija in Jakob, ki so se uvrstili v superfinale šova. Ema in Lavina sta pripravili lepo, zdravo in uravnoteženo jed, ki pa ji je manjkala tista zmagovalna pika na i. A lahko sta ponosni na svoj uspeh v tekmovanju, saj sta dvakrat slavili s 15-imi zvezdicami in prišli vse do mini finala, torej med najboljše tri kuharske pare sezone. V Mercatorju kuhajo dobro V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.

Glasujte za svoje favorite! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno 16-mestno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si do 13.5.2024 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo ob 18:05 na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

Vsi mladi junaki šova Mali šef Slovenije FOTO: POP TV icon-expand

Prikuhano in priglasovano finančno donacijo Mercatorja bodo osnovne šole sodelujočih učencev tudi letos namenile uresničitvi šolskih projektov, ki bodo imeli pomembno dodano vrednost za izobraževanje ter dobro počutje otrok. Želje so različne, glavni cilj pa ostaja enak: poskrbeti, da bodo otroci radi hodili v šolo ter nabirali nova znanja in veščine - ne le za nadaljnje izobraževanje, temveč za vse življenje.

Ema Povše in Ula Jelen FOTO: POP TV icon-expand

5.000 evrov za Emo in Lavino. Koliko bo dobila šola Eme in Ule? Ema in Lavina sta z osvojenim tretjim mestom svoji šoli prikuhali kar 5.000 evrov nagrade. Njuni nasprotnici v polfinalu, Ema in Ula iz OŠ Polzela, pa se še naprej borita za Mercatorjeve donacije od 4. do 8. mesta. Ema in Ula sta zgovorni in simpatični deklici, ki sta se avdicije udeležili že v peti sezoni, letos pa sta znova preizkusili srečo in uspelo jima je. 11-letnici, ki obiskujeta 6. razred, sta najboljši prijateljici, ki skupaj plešeta jazz balet, skupni pa so jima tudi visoki cilji na področju kulinarike. Ema sanja o lastni restavraciji z Michelinovo zvezdico v Parizu, kjer bi bila ona chef. Tudi Ula je ambiciozna in skupaj se želita naučiti novih stvari, samo da bi bili čim boljši. Na pisanih krilih v prihodnost OŠ Polzela se nahaja v središču Polzele, na Šolski ulici 3, obiskuje jo 580 učencev. K matični šoli spadata še Podružnična šola Andraž in enota Vrtec Polzela. Zgodovina šolstva na Polzeli sega že v davno leto 1786, najstarejši del šolske stavbe nosi letnico 1906. Kot pove že znak šole, se OŠ Polzela trudi biti sončna, sproščena, s posluhom za različnost, pisano paleto talentov, znanj, ki učence na pisanih krilih nosijo v prihodnost. Pohvalijo se lahko tudi kot šola, kjer razvijajo vse vrste pismenosti, in kot šola, ki zelo rada in veliko pleše. Nagrade in priznanja dosegajo v vseh kategorijah, od športnih do kemijskih, najbolj so ponosni na zlato Cankarjevo priznanje, snemajo pa tudi filme! Na natečaju Evropa v šoli so v lanskem šolskem letu osvojili laskavo 1. mesto na državni ravni – kategorija video natečaj. Njihova učenka je bila v okviru projekta Otroški parlament predstavnica regije v državnem parlamentu. Prepoznani so kot odlični poznavalci slovenskega jezika in lepe pisane besede, učenci se namreč uveljavljajo kot aktivni dopisniki v šolskem spletnem glasilu Glas mladih in šolskem albumu, pridno objavljajo svoje prispevke v lokalnem časopisju ter spletnem časopisu za mlade Časoris.

Osnovna šola Polzela FOTO: arhiv šole icon-expand