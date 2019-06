Dobili smo zmagovalca: v kuhinji je gorelo, zletela je posoda na tla

Po številnih izzivih in bojih smo dobili prva prava Mala šefa Slovenije! Laskavi naziv in najvišjo denarno podporo v višini kar 10.000 evrov, ki jo šolam podarja Mercator, podpornik kuharskih junakov in njihovih šol, sta si prislužila simpatična brata Žak in Lan Verko iz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

FOTO: POP TV

Mali šef finale FOTO: POP TV

Boj ni bil preprost Zadnja, finalna oddaja šova Mali šef Slovenije je postregla s kulinaričnimi presežki izpod prstov malih kuharjev. Žiranti so že v začetku oddaje povedali, da tokrat pričakujejo več in mali šefi so jim z več tudi postregli. V prvem izzivu so morali finalisti Lan in Žak Verko iz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Miha Vidic in Peter Bašaiz OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici ter Marcel Kos in Luka Banko iz OŠ Dragomelj pripraviti tatarski biftek. Seveda – uporaba sekljalnika ni bila na voljo. Na roke so morali tako na drobno narezati meso, nasekljati vse sestavine in jed primerno začiniti.

Mali šef finale FOTO: POP TV

Da bi bilo ocenjevanje bolj objektivno, so morali sodniki v času priprave zapustiti studio, ko so se vrnili, pa so bile jedi le označene s številkami od 1 do 3. Lan Verko je bil zaskrbljen. Tudi Marcel je bil, kot je povedal, nervozen. "Bil sem živčen, na robu joka,"je priznal Miha. Najboljši se jim je zdel tatarski biftek s številko 1 – biftek, ki sta ga pripravila Lan in Žak."Bila sva zelo vesela, saj sva vedela, da to pomeni, da sva prišla med prva dva," je bil navdušen Žak. Najmanj dober je bil Mojci številka 3, Urošu številka 2. Odločitev je bila v rokah Jorga. "2 preveč zmlet in premalo začinjen. 3 premalo zmleta, preveč začinjena …" je povedal, še enkrat pokusil in odločil: "Najmanj všeč mi je trojka." Miha in Peter, ki sta stala za številko 3, sta se morala posloviti.

Kdo bo pripravil najboljši meni? Tokrat ni nihče od parov dobil nobene prednosti. Zmagovalna para v prvem izzivu sta si prislužila priložnost nastopiti v velikem superfinalu."Danes je pred vami enostavna, a hkrati težka naloga," je naznanil Uroš. Pripravili so lahko namreč jed po lastni izbiri, težek del pa, da so morali pripraviti 3-hodni meni, ki mora delovati kot celota. "Na voljo imate 90 minut časa," je še pristavila Mojca. Boj se je začel.

Mali šef finale FOTO: POP TV

Lan in Žak sta se odločila, da bosta pripravila za predjed raviole, polnjene z dimljeno postrvjo, in jabolčno omako, za glavno jed gratiniran piščančji ragu, za sladico pa čokoladni soufle. Luka in Marcel sta stavila na raviole z gobami, brancina na mediteranskem kuskusu in sadno pito. Luka in Marcel sta iz trgovine prinesla cel kup stvari … pozabila pa sta ribo, ki je bila ključnega pomena. Odločitev, ali lahko gresta po pozabljeno sestavino, je bila na strani Lana in Žaka. Seveda sta privolila. Zakaj sta se tako odločila, si lahko pogledate v videu.

Mali šef finale FOTO: POP TV

Med kuhanjem sta oba para dala vse od sebe. "Krožnik mora biti top in čim bolj morava biti ustvarjalna," je povedal Marcel. "Oba sva pod stresom, to je le finale," je dodal Žak. "Umiri se," ga je pomiril brat. Po 30 minutah se je zdelo, da vse teče po načrtu. A ko sta do pulta Luke in Marcela prišla Jorg in Mojca, se je izkazalo, da ni ravno tako. Umazan štedilnih, jajčne lupine na pultu, testo za pito, ki ga je Marcel pripravljal na pamet, pa je bilo preveč mastno … Luka je predlagal, naj Marcel testo pripravi še enkrat, a Marcel se ni dal. "To testo je odlično," je zatrdil. Umazano je bilo tudi pri Žaku in Lanu, Mojca pa ju je opozorila, da je to treba počistiti. Ker je na pultu vladal nered, so jima začele stvari polzeti iz rok, padati na tla …"Če nimaš reda, začnejo stvari prej ali slej leteti po tleh," je opozoril Jorg.

Mali šef finale FOTO: POP TV

Bolj se je čas iztekal, večja je bila drama v kuhinji."V tri pisane marjetice! Ven mi je padlo!" je nenadoma zavpil Lan. "Kako slabo testo," je jamral Žak. Tudi pri Luki in Marcelu ni šlo vse v redu. Počasi sta vlekla kosti iz ribe. "Marcel, kaj je s tem filejem? Ta je grd!" je potožil Luka. "Še 5 minut!" je tekmovalce opozoril Sašo in v tistem je Luki zagorela ponev.

Žak in Lan sta postavljala krožnike, kot sta načrtovala, Luki in Marcelu se je vse podiralo. Luka je bil živčen, Marcel je skušal pomagati … in čas se je iztekel."Ko je bilo konec, se je odvalila ena velika skala od srca," si je oddahnil Lan. "Ponosen sem na te tri krožnike in rad delam 3-hodni meni," je bil navdušen Marcel.

Mali šef finale FOTO: POP TV

Ko sta postavila krožnike pred žirante, sta jih predstavila z navdušenjem, tudi žiranti so ju pohvalili. "Sva zelo zadovoljna, s temi krožniki misliva, da lahko zmagava," je dejal Marcel. Uroš je vse tri jedi pohvalil. Le juha se mu je zdela malce preveč popoprava. "Riba je dobra, samo koža ni več hrustljava," je pokomentiral Jorg. Mojco je zmotila mehkoba kuskusa, Uroša tudi kislina vina, ki ni izhlapelo. In pita? Razen tega, da jim je bilo testo pretrdo, jim je bil okus všeč. Mojci je bila le malo premalo sladka.

Pred žirante sta krožnike postavila še brata Verko. Jorg je pokritiziral testo raviolov, češ da je predebelo, Mojca je pohvalila čežano, Uroš je kombinacijo pohvalil. "Se zna zgoditi, da bom to kdaj uporabil. Toliko, da ne bosta jezna name," je še dodal Uroš, ki je pohvalil tudi glavno jed. Preveč pireja je vpilo sočnost, a so jed kljub vsemu pohvalili. Soufle? Tekstura v sredici bi morala biti po Mojčino malce drugačne, a ju je glede na njuno starost pohvalila. "Soufle, ko stoji, se ohladi in posede in verjamem, da če bi najprej poskusili narastek, bi bila sredica primerno tekoča," je pojasnil Uroš. Podali so še ocene. Najprej Marcelu in Luki. Uroš: 4, Mojca: 4, Jorg: 4. In nato še Lan in Žak. Uroš: 5, Mojca 5 in Jorg: 5. ČESTITKE, Lan in Žak! Navdušenje po zmagi je neverjetno! "Do sedaj sva dobila najmanj 13, danes 12 in sem razočaran," je ocene komentiral Marcel, a drugouvrščenca sta iskreno čestitala zmagovalcema. "Da od vseh dobiš pet zvezdic? Fenomenalno!" sta bila po drugi strani nad svojimi ocenami navdušena brata. Le kako ne bi bila? Brata smo takoj po finalu ulovili tudi mi in še močno čustvena zaradi zmage sta z nami spregovorila nekaj besedic. "Ko sva se prijavila, ko sva videla oglas … potem pa kar finale in zmaga! Nisva pričakovala, res!" je po podelitvi nagrade povedal Lan. "Nisva pričakovala, res ne,"je dodal Žak. Ko sta videla pet zvezdnic pri žirantih, sta bila presrečna. "Tak svetoven občutek!" se je razveselil Žak. "Takrat sva izvedela, da sva zmagala. Fenomenalno! Vesela sva bila že, da sva v oddajo prišla, da bova zmagala, pa nisva pričakovala." Kot pričakujeta brata, bosta doma še naprej in s še večjim navdušenjem kuhala ob sobotah in nedeljah, tako kot do sedaj. "Lan je bolj kuhar. Za tekmovanje sem se jaz naučil in … super."

Mali šef finale FOTO: POP TV

Sta se kaj prepirala? "Med kuhanjem pride kdaj do nesporazuma, a se da vse rešiti," je odvrnil Lan. "Prav prepirala se nisva, vse sva se zmenila pred oddajo," je še dodal Žak. "Časovni pritisk je v bistvu največja ovira v tem šovu," je še komentiral Lan, brat pa pristavil, da je bilo zadnje kuhanje v finalu najtežje, najbolj napeto."Zelo malo časa in veliko za narediti." Bosta kuhala tudi v prihodnje? "Zdaj hodiva v deveti razred, naprej grem na gostinsko. Ta šov je bila še dodatna potrditev in jaz bom celo življenje kuhal," ni mogel skriti navdušenja Lan, Žak pa nima takšnih želja. "Jaz bom v življenju kuhal bolj za sebe in za družino. Jaz se ne bom bolj resno ukvarjal s tem."

Mali šef finale FOTO: POP TV

In kaj na vse skupaj porečejo žiranti? Jorg:"Zmagovalca sta prepričala definitivno z okusi. Onadva sta že čez celo oddajo izjemno dobro kuhala, vedno malo izstopala. Enkrat je šlo vmes malo na nož, a sta v finalu pripravila najboljše krožnike." Mojca:"Nista se bala in mislim, da ju je to pripeljalo do zmage. Je šlo pa na tesno." Uroš:"Fanta sta res dobro kuhala. Tudi jedi, ki tehnično niso bilo povsem pravilne, so bile okusne. Jaz bom tako rekel. Bravo, bravo, bravo, prava sta zmagala. Čez celo sezono ni bilo enega krožnika, da ne bil dobrega okusa. Čestitam!" Kakšna popotnica je ta izkušnja, nastop v šovu, za otroke? Mojca:"Otroci so 'mehki' in zato jim ta bojevitost, borbenost še malo manjka. Ampak taka izkušnja kot je ta oddaja, jih dvigne in tudi otroci, ki so to oddajo gledali, jim da to eno voljo. To je izkušnja. Bitka do konca." Jorg: "Jaz jim želim, da še naprej uživajo, kuhajo. Naj doma kaj zažgejo, kaj presolijo, premalo solijo, starši morajo to pojest .. Nas se imajo lepo." Uroš:"Ja, naj kuhajo, uživajo. Naj gredo kdaj kam ven kaj pojest, naj kuhajo za druge in naj kdo drug za njih kaj skuha. Predvsem pa naj ostanejo zraven."

Mali šef finale FOTO: POP TV

Spremljajte male šefe in jih podprite! Dogajanje lahko ves čas spremljate na našem facebook profilu Mali šef Slovenije, pridružite se nam na instagramu in ne pozabite na najbolj kul kulinarični 'hashtag': #malisef.

Medtem ko sta si Lan in Žak priborila naziv "Mali šef Slovenije" in najvišjo denarno podporo s strani Mercatorja v višini kar 10.000 evrov, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje, je višina podpore šolam tekmovalcev, ki se niso uvrstili v finale, odvisna od vas! O prvih treh mestih so odločili žiranti, vi pa še vedno lahko odločate o uvrstitvi preostalih tekmovalcev. Zato kupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!