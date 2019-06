Tradicionalne dobrote Prekmurja in Bele krajine

Naš kulinarični sprehod po Sloveniji se počasi zaključuje. Vzporedno z zabavnim kuharskim šovom Mali šef Slovenije smo zadnjih deset tednov spoznavali okuse slovenskih pokrajin in regij glede na kraje, od koder prihajajo tekmovalci. Prečesali smo torej dobršen del naše lepe zelene dežele, ostali pa sta nam še dve pokrajini, ki slovita po bogati kulinarični ponudbi in gostoljubju. Tokrat se bomo torej sprehodili po Prekmurju in Beli krajini.

Prekmurje je prava paša za oči in balzam za borbončice. FOTO: Dreamstime

Glede na to, kako raznolika je slovenska kulinarika, bi težko potegnili neke vzporednice, zagotovo pa lahko rečemo, da okusi Slovenije temeljijo predvsem na domačnosti in tradiciji. Izdelki domačih pridelovalcev in predelovalcev ter sveže sestavine, ki jih sami doma vzgajamo in pridelujemo z ljubeznijo ali jih naberemo v naravi, so namreč zlata vredne in poskrbijo za še boljši okus. Da bi vam čim bolj približali okuse Slovenije ter pomen uživanja lokalne hrane, smo se tako pred desetimi tedni vzporedno s kuharskim šovom Mali šef Slovenije podali na kulinarični sprehod po Sloveniji. Tudi v šovu je bil namreč - poleg vključevanja otrok v vsakdanja opravila kot je na primer kuhanje – poudarek na uživanju lokalne hrane. Tako smo v prvem tednu na kratko preleteli seznam najbolj znanih slovenskih tradicionalnih jedi, nato smo se podali na Štajersko in predstavili del tamkajšnje kulinarične ponudbe, teden dni kasneje smo pod drobnogled vzeli okuse slovenske Istre, tipične jedi polovice občin Osrednje Slovenije smo predstavili v četrtem tednu, se v petem tednu vrnili na Primorsko, šesti teden prečesali še drugo polovico občin Osrednje Slovenije, drugo polovico Štajerske oziroma tamkajšje okusesmo predstavili v sedmem tednu, osmi teden je prišla na vrsto kulinarična ponudba Dolenjske, nazadnje pa smo se mudili na Gorenjskem in spoznavali dobrote te slikovite pokrajine. Končala se je prva sezona oddaje Mali šef Slovenije, v kateri so se pomerili trije pari osnovnošolcev: Žak in Lan iz OŠ Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice, Miha in Peter iz OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici ter Marcel in Luka iz OŠ Dragomelj iz Dragomlja. Po hudem boju, žongliranju z lonci in živci, se je žirija odločila najvišjo Mercatorjevo denarno podporo v višini 10.000 EUR podeliti bratoma Žaku in Lanu, ki sta prepričala z gratiniranim piščančjim ragujem.

Zmagovalca prve sezone šova Mali šef Slovenije sta Žak in LaN. FOTO: POP TV

Čeprav smo pokrili vsa področja, od koder prihajajo tekmovalci šova Mali šef Slovenije, pa sta nam ostali še dve 'neraziskani' slovenski pokrajini, ki ravno tako slovita po bogati kulinarični tradiciji. Naš kulinarični sprehod po Sloveniji tako zaključujemo s prekmurskimi in belokranjskimi okusi. Okusi Prekmurja Večji del Prekmurja pokriva panonska nižina, ki nudi številne možnosti za kmetovanje. Zato je Prekmurje bogato posejano z njivami, na katerih se bohotijo žita in drugi poljski pridelki z bučami vred in čudovitimi vinogradi. Gojijo pa tudi prašiče in krave, divjad ter celo gobe. Prekmurje spada v kulinarično bogatejši del Slovenije, tamkajšnje domače dobrote pa so povezane s številnimi šegami in navadami. Enega največjih dogodkov predstavljajo koline, kjer poleg ostalih specialitet pripravljajo tudi polnjeno svinjsko debelo črevo, (baba), polnjen želodec (ded), žolco, ocvirke in prekajeno slanino. Najbolj znana pa sta še vedno zaseka ali zábeu in prekmurska šunka z zaščitenim geografskim poreklom. Ob omembi prekmurskih tradicionalnih jedi pa ne smemo pozabiti omeniti niti bujto repo in bograč. Vsem dobro poznana prekmurska specialiteta je nedvomno prekmurska gibanica, ki predstavlja pravo bogastvo orehov, maka, smetane, skute, sadja in medu v mnogoterih plasteh. Poleg tega prekmurske gospodinje pripravljajo celo vrsto pogač z različnimi nadevi, po katerih se imenujejo: idinjače, repnjače, tikvače, zlejvanke, posolanke, krapci, bibe, gibíce ... Med znane prekmurske jedi poleg bograča, bujte repe in gibanice spadajo tudi skutni oziroma kisilakovi rezanci. Poleg rezancev in ocvirkovih pogačic pa gospodinje same izdelujejo tudi mlince in testene krpice kvadratnih oblik, ki jih pripravljajo na prav tako zelo raznovrstne načine, in sicer z makom, zeljem, orehi, smetano, skuto in drugimi dodatki.

Prekmurska gibanica je ena najbolj znanih slovenskih sladic. FOTO: iStockphoto

Ko smo že pri maku, ga v tistih koncih kar pogosto uporabljajo, med drugim pri pripravi makove potice. Ta je v široki paleti slovenskih potic najbolj 'prekmurska'. Naj omenimo še prekmursko mlečno juho, ki sliši na ime 'mleična župa'. V Prekmurju pa obvladajo tudi peko kruha (medeni, sadni, rženi, z bučnicami, z bobom...) in ostalih krušnih dobrot. Vrtanek ali 'vrtanik', okrogel spleten kruh, narejen iz pšenične moke, je nekoč veljal za obredni simbol, danes pa je nepogrešljiva jed na mizah prekmurskih družin. Prekmurski zaščitni znak znak pa je nedvomno bučno olje, ki ga nikoli ne bodo zamenjali za olivno ali kakšno drugo. Pri pripravi jedi je nepogrešljivo v skoraj vseh solatah, najlepše pa se ujamje s črno redkvijo. Okusi Bele krajine Bela krajina je obmejna pokrajina, znana po belih brezah in praproti, belih nošah, slikovitih vinskih goricah in bogatem ljudskem izročilu. Seveda pa tudi po dobri domači hrani, zato se ni za čuditi, da v tistih koncih prirejajo številne prireditve, kjer je v ospredju lokalna kulinarika. Med najbolj znane belokranjske jedi uvrščamo v prvi vrsti belokranjsko pogačo, sicer certificirano evropsko zaščiteno jed, na katero so domačini upravičeno izjemno ponosni. Nadev iz kruha, jajc in slanine Belokranjci največkrat ponudijo kot hladno jed, med juhami pa prednjačita štrukljeva juha (z osnovo goveje juhe, v kateri skuhajo nariban krompir in domače sirove štruklje) in belokranjska šara (zimska juha s kolerabo, korenjem, stročjim fižolom, krompirjem in slanino). Velik sloves uživa tudi masteníca oziroma jáglača, poltrajna žitna klobasa, pripravljena iz prosene kaše in boljših kosov svinjskega mesa. Na odprtem ognju ali na ražnju pečena jagenjček in odojek sta ravno tako znani belokranjski poslastici. Omeniti velja še belokranjske žlinkrofe, katerih testo je nadevano s telečjimi pljuči, kruhom in jajci, med sladicami pa prednjačita belokranjska povitica (vlečeno testo, nadevano s svežim domačim sirom ali skuto s škrlupcom, pregreto smetano, jajci in soljo) in prosta povitica (vlečeno testo z nekaj žlicami stopljene maščobe, jajci in soljo).

Najbolj znana belokranjska jed je belokranjska pogača. FOTO: Thinkstock