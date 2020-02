Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

Šolo odlikuje odlična športna infrastruktura. Šola se je v 40 letih obstoja vključila v številne projekte, implementirali so številne moderne učne in didaktične metode, sodelujejo pa tudi z lokalnim okoljem, saj verjamejo, da je šola okolje, ki združuje tudi izven pouka.

"V času porasta sodobnih civilizacijskih bolezni, kot so diabetes, debelost, srčno-žilna obolenja, motnje hranjenja, se zavedamo kako pomembna je skrb za zdravo in uravnoteženo prehrano," je povedala Nataša Režek, pomočnica ravnatelja na OŠ Antona Ukmarja. "Zavedamo se, da imajo mediji danes velik vpliv na otroke in mladostnike. Oddaje, kot je Mali šef Slovenije, ki poudarja pomen priprave sveže, kakovostne in lokalne hrane, imajo velik vpliv pri oblikovanju otrokovega zavedanja o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane."

Prehrana na šoli

Vodja prehrane na šoli Tatjana Dominić Radivojević je pojasnila, da se na šoli trudijo v prehrano vključevati čimvečji delež bio in eko živil. "Pri nabavi smo pozorni, da živila nabavljamo od lokalnih dobaviteljev. Predvsem si želimo, da bi uspeli z nabavo svežih rib," je pojasnila. "Učencem ponujamo sveže obroke, veliko sezonskega sadja in zelenjave, dnevno ponujamo raznovrstne vrste kruha, v solatnem bifeju ponujamo dnevno 3 do 4 vrste solate. Deserte pri kosilu pripravljamo v šolski kuhinji."Posebnost je med drugim ta, da cvrto prehrano pripravljajo v konvektomatu, šola pa je vključena v številne projekte, ki spodbujajo zdrav življenjski slog.

Za kaj bi porabili denar?

Ravnatelj šole Andrej Mlinar je pojasnil, da je dinamika pouka, ki poteka frontalno, zastarela in ne omogoča ustrezne rabe senzomotoričnega učenja, dviga motivacije z alternativnimi metodami, gibanjem in drugimi modernimi pristopi. "Žal so naše učilnice večinoma načrtovane in opremljene za klasično obliko pouka. Z uvajanjem novih oblik pouka se v učilnicah soočamo s prostorsko stisko. Ovira nas pohištvo, neprimerna oblika učilnic, akustika …"