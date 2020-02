Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

Osnovna šola nosi ime po velenjskem rojaku, mladinskem pisatelju in pedagogu Gustavu Šilihu. Obiskuje jo 551 učencev, od tega jih je 64 na podružnični osnovni šoli v Šentilju. Njihovo osnovno vodilo je "skrb za kakovostno vzgojno izobraževalno delo in optimalni razvoj posameznika". So EKO šola, Zdrava šola, Kulturna šola, vključeni so v Erazmus+ projekt, zelo uspešni so v uvajanju Kakovosti v vzgojno izobraževalno delo in vključeni v vrsto projektov doma in v tujini. Pohvalijo se lahko z nazivom Naj kulturna šola leta 2016. "Da smo pri svojem delu zelo uspešni izkazujejo naši dosežki in najvišje priznanje na področju šolstva , priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2017 . Priznanje smo prijeli v februarju 2018," pravijo.

V šoli sodelujejo z lokalnimi dobavitelji za dobavo svežega sadja in zelenjave, mlečnih izdelkov, testenin, kruha in mesa. Vključeni so v projekt Šolska shema sadja in zelenjave, ki zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave. V jedilnike vključujemo ekološko pridelane mlečne izdelke, meso ter sadje in zelenjavo. "Že nekaj let se naši učenci udeležujejo tekmovanja Zlata kuhalnica, ki poteka na regijskem in državnem nivoju. Njihova mentorica je učiteljica gospodinjskega pouka, ki se vsakoletno udeleži seminarja o pripravi na tekmovanje Zlata kuhalnica, redno se udeležuje študijskih skupin za gospodinjstvo in izobraževanj pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje," se še lahko pohvalijo.

Zakaj podpirajo projekt Mali šef Slovenije?

Projekt Mali šef podpirajo, ker verjamejo, da je to za učence odlična prilika, da pokažejo svoje talente, razvijajo ustvarjalnost, krepijo samozavest, spoznavajo prehrano in tradicijo, naučijo se nastopati ...

Kako bi porabili denar?

Imajo več projektov, za katere bi porabili denarno nagrado. Ena je postavitev večnamenskih kotičkov na šolskem dvorišču, terasi ali ograjenem igrišču. Kotički bi bili namenjeni sprostitvi (meditaciji) učencev, učenju in poučevanju v različnih oblikah (samostojno učenje učencev pred ali po pouku, branje knjig, učni pomoči med vrstniki) in druženju. Kotičke bi lahko izkoristili tudi kot učilnico na prostem. Kotički bi bili iz naravnih materialov (naravni les - mize in klopi) ter obogateni z zasaditvijo različnih rastlin. Druga ideja je, da bi denar podarili socialno ogroženim učencem za izvajanje razširjenega programa OŠ (šola v naravi), tretja pa, da bi zgradili plitkejši bazen v ograjenem igrišču. Bazen bi uporabili za izvajanje poskusov od 1. -9. razreda.