Osnovna šola Mengeš bo kmalu bogatejša za novo športno dvorano. "Športno dvorano že vrsto let težko pričakujemo in bo našim učencem omogočila normalne pogoje za pouk špota in različne športne dejavnosti," pravijo na šoli. "Na šoli je kar nekaj uspešnih športnikov in glasbenikov. Mengeš je glasbeno mesto, kar se čuti tudi na šoli, kjer deluje več pevskih zborov, ki nastopajo na številnih šolskih prireditvah, na državni ravni pa se občasno lahko pohvalijo z najvišjimi priznanji. Zelo uspešni so tudi mladi folklorniki. Veliko učencev na šoli preživi velik del dneva, zato se trudimo, da bi bila šola za naše učence več kot samo zakladnica znanja, namreč tudi prostor, kjer se prek različnih situacij in izzivov pripravljajo na življenje. Če pa se ob tem čutijo še sprejete in se počutijo dobro, smo tega še posebej veseli."

Šola je projekt podprla na pobudo učenk. "Pomembno se nam zdi, da so učenci dejavni na različnih področjih, tudi tistih, ki niso neposredno povezana s šolo,« so povedali v vodstvu šole. »Prek aktivnosti, kot je ta, pridobijo veliko izkušenj na mnogih področjih, ki jim bodo koristile v življenju. Poleg tega pa otroci razmišljajo o pomenu zdrave in raznolike prehrane, kar je tudi pomemben izziv za vse, ki poskušajo vplivati na odnos mladih do te tematike."

Na šoli učence prek projekta Šolska shema spodbujajo in navajajo na uživanje sadja in zelenjave, v zadnjem obdobju tudi mleka in mlečnih izdelkov. "Učenci imajo vsaj pri enem obroku vsak dan na jedilniku sadje, jabolka pa so jim na voljo stalno."

Za kaj bi porabili denar?

Na OŠ Mengeš nameravajo denar porabiti za eno izmed treh opcij. Prva zamisel je, da bi nakupili razne gospodinjske aparate za potrebe pouka gospodinjstva. Druga ideja je nakup iger in različnih zanimivih pripomočkov na njihovo 'kul učilnico', kakor ji pravijo. Del sredstev bi radi med drugim tudi namenili v šolski sklad, in sicer za učence, ki potrebujejo pomoč, da lahko pokrijejo stroške šole v naravi.