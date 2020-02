Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

Na OŠ Miklavž na Dravskem polju se, kot pravijo, trudijo, "da bi bili čim boljši, uspešnejši, da bi otroci radi hodili v šolo in da bi bilo njihovo znanje kot skala, na kateri lahko gradijo trdno in uspešno življenjsko pot." Svoje odlično znanje tujega jezika letno pokažejo na tekmovanju nemške televizije ZDF v oddaji '1, 2 oder 3', udeležujejo se likovno-literarnih tekmovanj, učenci mladinskega pevskega zbora pa so vabljeni na božične koncerte v Salzburg in Graz v Avstriji.

Na šoli, kot pravijo, na splošno podpirajo projekte, ki spodbujajo otroke k zdravemu življenjskemu slogu. Vključeni so v številne projekte s področja zdrave prehrane, kot so Zdravo kuham, Zdrava prehrana, Šolski urbani vrt in Prehrana mladostnika."S projektoma Zdrava šola in Eko šola učence spodbujamo k zdravemu načinu življenja v zdravem okolju, spodbujanju kreativnosti, inovativnosti in pozitivnem spreminjanju življenja. V okviru projekta Šport špas skupina učenec pripravi vegetarijansko jed iz kotla. V okviru interesne dejavnosti imamo za učence 9. razredov kuharsko srečanje ob petkih, ki se imenuje Go green. Združena sta angleščina in zdrava prehrana," se še pohvalijo. V jedilnici ima šola tudi solatni bife, kjer si učenci sami postrežejo solato. Na šolskem vrtu vzgajamo celo svojo solato, por, blitvo in mnoge druge vrste zelenjave, ki jo učenci uporabijo pri pouku. Imajo tudi zeliščni vrtiček.

Za kaj bi porabili denar?

Šola načrtuje izgradnjo letne kuhinje, in sicer v obliki kuhališča v atriju šole. Posodobili bi gospodinjsko kuhinjo in obnovili nekatere njene dele. "Učenci imajo veliko zanimanje za kuhanje, saj lahko pokažejo svoje spretnosti in inovativnost tudi na drugačen način," pojasnjujejo.