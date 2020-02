Osnovna šola montessori Maribor

V Osnovno šolo montessori Maribor sta se v prvem letu delovanja 2015/16 vpisali dve generaciji otrok. Trenutno šteje 80 učencev. Pri montessori metodi gre za izkustveno pridobivanje znanja, kjer se otroci učijo s pomočjo materialov in učil, ki so na policah, raziskujejo in vadijo, da pridejo do spoznanj. "Vsak otrok zjutraj naredi svoj načrt in si na tak način organizira dan. Učitelj se z otrokom pogovori, mu svetuje in ob tem pomaga," pojasnjuje ravnateljica šole Stanka Čremožnik Parpaillon.

"Oddelki so starostno mešani. Starostno mešane skupine so velika prednost, ker osnovnošolci zelo radi sodelujejo med seboj in se učijo drug od drugega," še dodaja.

V vsaki učilnici imajo kuhinjo, šolski pralni stroj, likalno desko … Otroci tako kuhajo, perejo, likajo, pripravijo prostor za kosilo (obedujejo v učilnicah), pometajo, čistijo … Veliko je tudi ročnega dela. Na šolskem vrtu tudi vrtnarijo, ne manjka pa niti šolska njiva.

Pri sestavljanju obrokov, ki jih kuhajo otroci sami, sodelujejo tudi oni. Otroci npr. sami izberejo recept, nabavijo pa tudi sestavine – gredo sami v bližnjo trgovino, presodijo, koliko česa potrebujejo, tehtajo in pripravijo jed po receptu.

Zakaj podpirajo projekt Mali šef Slovenije?