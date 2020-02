Osnovna šola Planina pri Sevnici

Osnovno šolo Planina pri Sevnici obiskuje 125 učencev, Imajo pester nabor izvenšolskih dejavnosti in so vključeni v številne projekte: Erasmus+, Mreža zdravih šol, Varna mobilnost ter številne manjše.

"Za zagotavljanje dodatnega uživanja sadja in zelenjave smo vključeni v Shemo šolskega sadja in zelenjave. Prav tako želimo v okviru projekta Šolska Shema učence seznaniti z lokalno pridelanim sezonskim sadjem in zelenjavo ter jim omogočiti, da poskusijo različne vrste sadja in zelenjave." Ne manjka niti Tradicionalni slovenski zajtrk, na hodniku pa imajo pitnik, tako da je učencem omogočen nenehni dostop do pitne vode, v jedilnici pa do nesladkanega čaja. Učence vključujejo k skrbi za šolski vrt ter jim ponujajo pridelane vrtnine.

Zakaj podpirajo projekt Mali šef Slovenije?

"Projekt podpiramo zato, ker smo veseli in ponosni, da naši učenci razvijajo svoje talente, sploh, če jih še sami odkrijejo in si želijo na tem narediti kaj več," pravijo na šoli.

Za kaj bi porabili denar?

Denar bi porabili za posodobitev tehnične učilnice, za nabavo strojev in orodja. "Želimo si tudi sobico za umirjanje, ki bi bila namenjena predvsem učencem z vedenjskimi težavami," pravijo. Potrebovali pa bi tudi nove tablice, saj so njihove stare majhne in počasne, pa še dovolj jih ni za vse učence enega razreda.