Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Leta 2002 je šola, ki trenutno šteje skoraj 830 članov, pričela uvajati teorijo izbire, leta 2007 pa je bila razglašena za Glasserjevo kakovostno šolo, katere vizija je: z dobrimi odnosi do uspeha. "Na šoli si učitelji in mentorji prizadevamo učence kulturno izobraziti, jih podučiti in jim ponuditi dragoceno življenjsko izkušnjo na številnih področjih," pravijo v vodstvu šole. "Rezultat so številne prireditve, proslave, okrogle mize, predavanja, razstave in kuharija, ki učence povezujejo, se v njih izobražujejo, iščejo in širijo svoja obzorja."

Organizirajo tudi številne razredne popoldanske aktivnosti in druge dejavnosti, kot so spanje v šoli, obisk gledališke ali filmske predstave, kolesarjenje, kuhanje ter peka sladic ipd. "Velik poudarek dajemo novim oblikam in metodam izobraževanja in povezovanja," pojasnjujejo.

Dejavni so tudi na področju spodbujanja k zdravemu življenjskemu slogu življenja. "Vključeni smo v shemo zdrave prehrane. Otroci imajo na voljo ves dan sadje, poskrbimo tudi za najbolj lačne z dodatki pri kosilu in malici, prav tako pa imajo na voljo ves dan kruh ter čaj oziroma vodo," pravi ravnateljica šole Ana Nuša Kern.

Zakaj podpirajo projekt Mali šef Slovenije?

"Projekt Mali šef je priložnost, da se v njem lahko izkažejo učenci, ki jim kuhanje veliko pomeni, radi ustvarjajo, se učijo, hkrati pa je to njihovo močno področje. Tudi zaradi takih projektov učenci pridobivajo na samopodobi, se potrjujejo, razvijajo svoje kompetence, utrjujejo sodelovanje in podpiranje ter spoštovanje do drugega. Čeprav gre tudi za tekmovanje, je bistvo, da učenci dobijo možnost ter jo izkoristijo po svojih najboljših močeh. S tovrstnimi izkušnjami se kalijo," je prepričana ravnateljica.

Za kaj bi porabili denar?

Kot je zaupala ravnateljica, bi jim denar pomagal pri modernizaciji gospodinjske učilnice. Radi bi uredili tudi nekakšno dnevno sobo na prostem« v šolskem parku. "Veliko naših učencev se vključuje v številne tabore, kjer pa je potrebno tudi znanje o prehrani. S sredstvi bi učencem lahko omogočili tudi brezplačen kuharski tabor za vse tiste, ki se čutijo močne na tem področju oziroma jih kuhanje in prehrana zanimata," še pove ravnateljica.